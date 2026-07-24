¡ES OFICIAL! LeBron James firma con los Philadelphia 76ers: ‘Tengo más que dar’

Con la decisión, LeBron James regresará a la Conferencia del Este, luego de que el pasado 30 de junio anunció su salida de Los Ángeles Lakers. (Foto: AP/ Unsplash)

LeBron James confirmó que continuará su carrera en la NBA tras firmar con los Philadelphia 76ers, equipo con el que buscará disputar una nueva temporada y pelear por otro campeonato. El veterano de 41 años anunció su decisión con un mensaje en el que dejó claro que, pese a las dudas que tuvo al finalizar la campaña, todavía mantiene intacta su pasión por el basquetbol.

“Pensé que había terminado cuando terminó la temporada. No estaba listo para anunciarlo, y sabía que necesitaba algo de tiempo para realmente decidir, pero estaba bastante seguro de que había jugado mi último partido”, escribió el cuatro veces campeón de la NBA. Sin embargo, aseguró que el tiempo de reflexión cambió su perspectiva: “Todavía amo de verdad este juego, y tengo más que dar”.

El máximo anotador en la historia de la NBA explicó que su decisión no estuvo motivada por el dinero ni por cuestiones familiares, sino por su deseo de seguir compitiendo. “Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de la victoria”, señaló.

Además, LeBron James afirmó que está convencido de que puede ayudar a los Philadelphia 76ers a conquistar un campeonato. “Creo que puedo ayudar a convertir a los Philadelphia 76ers en un equipo campeón y estoy tan emocionado de energizar una nueva base de fanáticos y comenzar este increíble viaje una vez más", expresó.

Con esta decisión, LeBron James regresará a la Conferencia del Este. El pasado 30 de junio anunció su salida de Los Angeles Lakers, con lo que puso fin a una etapa en la franquicia angelina para iniciar un nuevo capítulo con los 76ers.

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