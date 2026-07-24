Actinver acelera su transformación tecnológica y fortalece su crecimiento rentable en 2026

Corporación Actinver consolidó durante el segundo trimestre de 2026 una estrategia enfocada en la transformación tecnológica, la diversificación de sus líneas de negocio y la eficiencia operativa, factores que impulsaron un crecimiento rentable en un entorno marcado por la volatilidad internacional y la incertidumbre económica.

La institución financiera reportó una utilidad neta de 502 millones de pesos entre abril y junio de este año, lo que representó un incremento anual de 20.5 por ciento. Al mismo tiempo, los ingresos operativos ascendieron a 2,625 millones de pesos, un crecimiento de 11.5 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

Los resultados estuvieron respaldados por el desempeño de distintos segmentos del negocio. Las comisiones y tarifas netas aumentaron 18.7 por ciento, impulsadas por la administración de fondos de inversión, los servicios fiduciarios, Bursanet y las plataformas digitales de inversión, además de una mayor actividad comercial por parte de sus clientes. Asimismo, el resultado por intermediación registró un crecimiento anual de 15.6 por ciento.

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Luis Hernández Rangel, director general de Corporación Actinver, señaló que estos resultados reflejan la capacidad de la institución para generar ingresos recurrentes a partir de un modelo de negocio diversificado.

“El desempeño del trimestre reafirma el valor de nuestro modelo de negocio diversificado y confirma el carácter recurrente y sostenible de nuestras fuentes de ingreso”, afirmó.

Como parte de su estrategia de crecimiento de largo plazo, Actinver continuará fortaleciendo su infraestructura tecnológica mediante la modernización de su plataforma bancaria central y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para optimizar procesos, mejorar la atención a clientes e incrementar la eficiencia operativa.

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La institución considera que la digitalización será uno de los principales motores de su evolución, al permitir desarrollar soluciones más personalizadas, agilizar procesos y responder con mayor rapidez a las necesidades de inversionistas, empresas y usuarios de servicios financieros.

En materia de administración de activos, los recursos gestionados en fondos de inversión alcanzaron 348 mil 528 millones de pesos, un incremento anual de 13.2 por ciento, lo que permitió a Actinver mantenerse como la quinta operadora más grande del país, con una participación de mercado de 6.6 por ciento.

El negocio fiduciario también registró un desempeño relevante al administrar activos por 1.4 billones de pesos, cifra que representó un crecimiento anual de 61 por ciento y fortaleció su posición dentro del segmento patrimonial, corporativo e institucional.

En el negocio bancario, la cartera neta de crédito cerró en 35 mil 571 millones de pesos, un aumento de 10.1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. A ello se sumó una mejora en la calidad de los activos, con una reducción del Índice de Morosidad de 3.33 a 1.78 por ciento, mientras que el Índice de Capitalización se mantuvo en un sólido 17.25 por ciento.

La captación tradicional alcanzó 52 mil 881 millones de pesos, con un crecimiento anual de 8.6 por ciento, y el capital contable aumentó 11.5 por ciento para ubicarse en 11 mil 586 millones de pesos.

De cara al segundo semestre del año, Actinver mantendrá su estrategia enfocada en la innovación tecnológica, la eficiencia operativa y una administración prudente del riesgo, con el objetivo de fortalecer su rentabilidad y consolidar un crecimiento sostenible en beneficio de sus clientes y accionistas.