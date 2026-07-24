¿Cielo nublado en Puebla y Morelos? Así estará el clima este sábado 25 de julio

Así estará el clima en Puebla y Morelos este sábado 25 de julio.

El clima en Puebla y Morelos para este sábado 25 de julio tendrá temperaturas frescas y cielo nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica condiciones estables, con vientos ligeros en la región.

Cielo nublado en Puebla, anticipando las condiciones del sábado.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos mañana?

En la ciudad de Puebla, la mínima será de 8.7°C y la máxima alcanzará 24.0°C. Municipios como Santa Isabel Cholula verán temperaturas entre 9°C y 25°C, manteniendo un ambiente fresco.

Cuernavaca, Morelos, registrará una mínima de 11.0°C y una máxima de 25.0°C. En Cholula, Puebla, la mínima será de 8.7°C y la máxima de 23.3°C, con diferencias claras entre las ciudades.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá probabilidad de lluvia o cielo despejado en la región?

La ciudad de Puebla y Cholula tendrán cielo nublado. El viento soplará a 8 km/h. No se espera una alta probabilidad de lluvia, permitiendo actividades al aire libre sin problemas.

Para Cuernavaca, se pronostica cielo medio nublado, con vientos de 5 km/h. El SMN reporta que el monzón mexicano y la onda tropical núm. 20 causarán chubascos en otras regiones.

¿Cómo será el pronóstico extendido en Puebla y Morelos?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 25 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 8°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

Domingo 26 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Lunes 27 de julio: Máxima de 23°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

La tendencia para Puebla y Morelos muestra un leve descenso en las temperaturas máximas a principios de semana, llegando a los 23°C. El cielo se mantendrá nublado, y el viento bajará su intensidad.

¿Qué precauciones tomar con las temperaturas frescas?

Se recomienda a los habitantes de Puebla y Morelos mantenerse hidratados. Es importante abrigarse bien por las mañanas y noches, cuando el ambiente es más frío.

Para el sábado, se sugiere vestir ropa en capas. Aunque no se anticipan lluvias fuertes, llevar un paraguas ligero puede ser útil.

Fuente: CONAGUA.

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