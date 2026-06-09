‘La Tripa’ sí estuvo en la nómina durante gestión de Cuauhtémoc Blanco, confirma alcalde de Cuernavaca

Registros municipales confirman que 'La Tripa' trabajó en el Ayuntamiento de Cuernavaca durante la administración de Cuauhtémoc Blanco.

Morelos, 9 de junio.- El alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, confirmó que Homero Figueroa Meza, alias ‘La Tripa’, recientemente detenido en San Pedro Cholula, Puebla, formó parte de la nómina del Ayuntamiento capitalino durante la administración del hoy exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, cuando este se desempeñó como presidente municipal (2016-2018).

Aunque el actual edil no precisó el periodo exacto ni el cargo específico que ocupó Figueroa Meza en la estructura municipal, fue categórico al señalar que los registros confirman su paso por la administración pública de la ciudad.

‘La Tripa’ trabajó para el Ayuntamiento de Cuernavaca

“Sí formó parte de la nómina”, puntualizó Urióstegui Salgado, al ser cuestionado sobre los nexos laborales del presunto líder delincuencial en la capital del estado.

Este revelador dato surge en un contexto donde el control político y financiero de Cuernavaca ha sido, históricamente, un terreno de intensas confrontaciones.

Cabe recordar que el manejo del Ayuntamiento y, de manera muy particular, del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), se convirtió en el epicentro de una cruenta disputa política entre el entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco y el alcalde electo para el periodo 2019-2021, Francisco Antonio Villalobos Adán.

Aquella pugna, que escaló a niveles mediáticos y judiciales, no solo paralizó diversas áreas operativas de la ciudad y provocó severas crisis en el abastecimiento de agua, sino que evidenció una fractura total por el control institucional y de los recursos del municipio; una sombra de gobernabilidad que hoy recobra relevancia tras las declaraciones sobre las personas que llegaron a estar infiltradas en la nómina de la capital morelense.

Las autoridades correspondientes determinarán si la presencia de Figueroa Meza en la administración de Blanco Bravo tuvo repercusiones en la seguridad o en el flujo de recursos públicos durante dicho periodo.

La foto de Cuauhtémoc Blanco con líderes de Guerreros Unidos y el CJNG

El vínculo que negó Cuauhtémoc Blanco con ‘La Tripa’ ante la filtración en enero de 2022 de una fotografía en la que el entonces alcalde posa junto a tres piezas clave de la delincuencia organizada en Morelos, se cae ante esta revelación.

En dicha imagen, capturada a principios de 2019 en una casa parroquial en Yautepec, se observa al exfutbolista acompañado por Irving Eduardo Solano Vera, alias ‘El Profe’ (exlíder de Guerreros Unidos y jefe de plaza del CJNG); Raymundo Isidro Castro, alias ‘El Ray’ (líder regional del CJNG, asesinado en prisión en 2019); y el propio Homero Figueroa Meza, ‘La Tripa’, jefe del Comando Tlahuica.

En su momento, Blanco Bravo minimizó el hallazgo argumentando que su popularidad lo lleva a retratarse de manera fortuita con numerosas personas sin cuestionar sus antecedentes ni ocupaciones.