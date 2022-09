Ayuntamiento de Cuernavaca afirma que el exalcalde Francisco Villalobos desvió hasta 100 mdp

El desfalco que presuntamente cometió el exalcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, rebasan los 100 millones de pesos, informaron autoridades estatales este viernes 30 de septiembre.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Cuernavaca, los hechos quedaron asentados en 32 carpetas de investigación iniciadas en contra del exalcalde, quien se encuentra en prisión por un presunto desvío de más de 9 millones de pesos, correspondiente a las cuotas que pagan los trabajadores del SAPAC al Instituto de Crédito.

Sin embargo, la consejera jurídica del Ayuntamiento, Nadia Luz Lara, explicó esta mañana, en rueda de prensa, que apenas se le está vinculando por el caso de los 9 mdp, pero la cifra por el desvío de recursos podría ser mayor a los 100 millones de pesos y que liga a su tesorero y más exfuncionarios de primer nivel.

Hoy, la Fiscalía Anticorrupción confirmó que se dictó prisión preventiva contra el exregidor Jesús Martínez Dorantes, por lo que suman tres exregidores vinculados y el exalcalde Villalobos Adán.

Suspenden a profesor de Cuernavaca que golpeó a un alumno por mojarlo

Un profesor de la secundaria número 7 ‘Francisco Zarco’, de la colonia Tetela del Monte, ubicada en Cuernavaca, fue suspendido luego de que golpeara a un alumno porque este lo mojó accidentalmente, así lo dio a conocer el Instituto de Educación Básica para el Estado de Morelos.

“El 15 de septiembre, como a las 11:00 de la mañana, mi niño tuvo su convivio por lo de las Fiestas Patrias; como a las 12:30 me marcó la directora del plantel y me pide que me presente en las instalaciones de la secundaria; me dice que era muy urgente, le pregunté qué era lo que pasaba, ella me dijo, no pasa nada todo está bien”, narró la madre del menor, Laura Bahena, quien ese instante se encontraba en su trabajo.

La madre de ‘Alvarito’ relató que en varias ocasiones la directora de la secundaria le mencionaba “que no pasaba nada”, entonces la señora cuestionó por qué la llamada de ‘urgencia’.