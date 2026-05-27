Shakira agradece a Piqué por sus ‘bebés Waka’: ‘Guardaré esa gratitud en mi corazón’

Shakira será una de las artistas que participarán en el show de la final del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro).

¿Quedó atrás la frase de que ‘la loba no está para tipos como tú’? La cantante colombiana Shakira habló sobre cómo vivió su separación con Gerard Piqué. Sin embargo, esta vez mostró una postura más conciliadora hacia el exfutbolista del Barcelona tras la polémica ruptura que protagonizaron en 2022.

La colombiana aseguró que, pese a las diferencias y el dolor que atravesó tras el rompimiento, mantiene agradecimiento hacia el padre de sus hijos Milan y Sasha.

“Siempre tendré esa gratitud en mi corazón por el padre de mis hijos y por convertirme en la madre que soy hoy”, declaró la intérprete durante una entrevista con el medio británico The Times.

Las declaraciones de Shakira llamaron la atención porque contrastaron con el tono que utilizó en canciones y entrevistas posteriores a la separación, en las que lanzó varias indirectas hacia Gerard Piqué.

La intérprete de Ojos Así y Loba aseguró que actualmente sus prioridades son sus hijos y su carrera profesional, además de señalar que no busca una nueva relación sentimental debido a lo cargado de su agenda.

“No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso. Mi plato está bastante lleno. Mis hijos son mi prioridad. Y mi carrera”, comentó Shakira al diario británico The Times.

Shakira también explicó que disfruta su etapa actual y que se siente enfocada en uno de los mejores momentos de su trayectoria musical. “Extrañamente, estoy enamorada de mi carrera como nunca antes en mi vida. También disfruto mi tiempo sola”, añadió.

La artista colombiana concedió la entrevista mientras promociona Dai Dai, el nuevo himno del Mundial 2026 que grabó junto al cantante Burna Boy.

Shakira será una de las artistas que participarán en el show de la final del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro).

¿Cómo fue la separación de Shakira y Gerard Piqué?

Shakira y Gerard Piqué anunciaron oficialmente su separación tras 12 años de relación en junio de 2022. La ruptura ocurrió en medio de rumores de una supuesta infidelidad por parte del exfutbolista del Barcelona.

Meses después, Gerard Piqué hizo pública su relación con Clara Chía Martí, situación que incrementó la exposición mediática alrededor de ambos.

La separación también marcó una nueva etapa musical para Shakira, quien convirtió parte de su experiencia personal en inspiración para varias canciones.

Uno de los primeros temas relacionados con la ruptura fue Te Felicito, colaboración con Rauw Alejandro que incluyó frases sobre engaños y decepciones dentro de una relación.

Posteriormente lanzó Monotonía, canción junto al reguetonero Ozuna donde habló sobre el desgaste emocional de una relación amorosa. El videoclip llamó la atención porque la cantante apareció cargando su propio corazón como símbolo del dolor tras la ruptura.

Sin embargo, el tema más mediático de la colombiana fue la colaboración que realizó junto a Bizarrap, donde expresó parte del enojo y decepción que vivió tras la ruptura.

La canción incluyó frases directas hacia el campeón del mundo con España en el Mundial 2010 y su nueva pareja, como “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y “Yo valgo por dos de 22”, versos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales y plataformas digitales.

¿Qué dijo Shakira sobre el dolor tras la ruptura?

Durante la entrevista con The Times, Shakira reconoció que atravesó uno de los periodos más complicados de su vida tras la separación y los problemas de salud que enfrentó su padre, William Mebarak, tras sufrir una caída.

“He pasado por mucho dolor, pero quizás de una manera inesperada me hizo más sabia, o al menos más fuerte. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, y es cierto. Es asombroso descubrir que los humanos tenemos una resiliencia a la que podemos recurrir en cualquier momento de nuestras vidas”, comentó Shakira, quien recientemente fue absuelta en España por el delito de fraude fiscal.

La cantante de Barranquilla también aseguró que esa etapa le permitió descubrir su capacidad de resiliencia y valorar más el apoyo de las personas cercanas. “Sufrir a veces te convierte en una mejor persona y te hace valorar a tus amigos y el apoyo”, comentó.

Shakira actualmente atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera. La cantante realiza una gira mundial con llenos en distintos países. Además, se confirmó su participación en el show del medio tiempo en la final de la Copa del Mundo, donde compartirá escenario con Madonna y la banda surcoreana BTS, agrupación que recientemente ofreció conciertos en México.