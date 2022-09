Shakira habla por primera vez sobre su ruptura con Piqué: 'Puse todo de mí en esta relación'

Shakira se encuentra en medio de la polémica luego de su mediática separación del futbolista del Barcelona Gerard Piqué, la cual anunció en junio pasado, por lo que por primera vez rompió el silencio sobre cómo ha enfrentado el proceso que calificó como “las horas más difíciles y oscuras” en su vida, el cual sobrelleva con el apoyo de amigos y familia, además de su música, la cual le ha traído luz.

La cantante colombiana aseguró que un sueño roto es una de las cosas más dolorosas y aseguró que es difícil hablarlo porque sigue atravesando por ello luego de su expareja apareciera públicamente en una nueva relación con Clara Chía.

“Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”, explicó a la revista Elle.

Asimismo, contó que afuera de su casa solo hay paparazzi buscando una imagen, lo que no le deja lugar para esconderse, excepto en su hogar. “He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio, escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta”, agregó.

La intérprete de ‘Waka waka’ se siente decepcionada al ver cómo se ha “vulgarizado” la relación con el padre de sus hijos. “A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento (…) Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia”.

Sobre la custodia de Sasha y Milan, asegura que no todo es lo que se dice, pero lo más importante es que no merecen sentirse observados. Aunque hubo momentos en que solo quería acurrucarse con ellos en cama, se levantó para cumplir con sus obligaciones con el apoyo de amigos y familia, quienes han sido su motor.

“Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos”.

La música, el refugio de Shakira ante separación de Piqué

Shakira puso su carrera en segundo plano y se sacrificó al mudarse a España, donde es acusada de cometer fraude fiscal, algo que ella niega. Ahora se ha enfocado en la preparación de un nuevo disco, el primero en cinco años, en donde ha encontrado una terapia al mal momento que vive.

La música se convirtió en su principal inspiración con colaboraciones y canciones tanto en inglés como en español en una etapa en la que se siente creativa. “Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo”, señaló.

“Creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen”, entre ellos se encuentran will.i.am, Chris Martin, Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz.