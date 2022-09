Ayotzinapa a 8 años: Así se vivieron las marchas por los normalistas en los estados

Como parte de los 8 años que se cumplieron de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en diversos estados del país se llevaron a cabo marchas para exigir justicia y recordar a las víctimas de la llamada ‘Noche de Iguala’.

Guerrero

Al cumplirse ocho años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la muerte de tres alumnos, un jugador del equipo de futbol Avispones, el conductor de un autobús y una mujer que viajaba en un taxi, estudiantes de varias escuelas normales marcharon por calles y avenidas de Chilpancingo y realizaron un mitin en el antimonumento y en la plaza central.

Alumnos del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero primero realizaron un mitin en el antimonumento, ubicado en la glorieta de Las Banderas.

Ahí los manifestantes cerraron los carriles norte y sur de la avenida Lázaro Cárdenas de Chilpancingo.

Al lugar arribaron cientos de estudiantes con pancartas en mano, lanzaron consignas y exigieron justicia y castigo a los responsables de la desaparición de los normalistas.

Dijeron que la lucha de normalistas, organizaciones sociales, de derechos humanos y los padres de los 43 no descansará hasta encontrar a los desaparecidos y que las autoridades federales ejecuten las órdenes de aprehensión contra los que participaron en la desaparición de los estudiantes.

Al término del mitin los normalistas encendieron 43 velas y colocaron rosas blancas en memoria de las víctimas.

Posteriormente iniciaron una marcha con dirección al centro de la ciudad capital; en la plaza central Primer Congreso de Anáhuac los normalistas insistieron en la exigencia de justicia y que los estudiantes sean presentados vivos, además de que sean enjuiciados los responsables.

En Chilpancingo, policías estatales resguardan las instalaciones de las terminales de autobuses para evitar que fueran robados los camiones como ha sucedido en otros momentos.

Morelos

Organizaciones civiles en Cuernavaca, Morelos, marcharon desde la zona de El Calvario hasta la Plaza de Armas, en el Zócalo de la ciudad, para sumarse a la movilización por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En el Chapitel de la Virgen de Guadalupe de la Iglesia de El Calvario, integrantes de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos (CIDH) colocaron las imágenes de los 43 estudiantes, para exigir la aparición con vida de los jóvenes de Iguala.

“El objetivo fundamental es encontrarlos, aún cuando el informe refiere que no hay posibilidad de que estén con vida, no hay plena certeza de lo que pasó con ellos, por lo tanto nuestra consigna sigue siendo la misma: vivos se los llevaron, vivos los queremos (…) en un inicio se habló de participación de la delincuencia organizada, pero ahora ya está demostrado que también actuó el Ejército, si ellos no aplicaron los protocolos de búsqueda inmediatamente, también esta instancia incurrió en omisión”, señaló José Martínez Cruz.

Por lo tanto, las 150 organizaciones que acompañan a los familiares de los 43 jóvenes se sumaron a la exigencia de que en este caso se lleve a cabo una investigación a fondo que incluya el actuar de mandos militares, hasta el entonces comandante supremo, Enrique Peña Nieto.

Aguascalientes

“La lucha sigue y sigue”, “alcémonos todos en la lucha final…”, fue una de las consignas de las 200 estudiantes que participaron en la marcha del 26 de septiembre por los ocho años de la desaparición de los 43, en Aguascalientes.

Las estudiantes de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez ingresaron desde el centro comercial Altaria y culminaron su acto simbólico en la plaza Patria donde gritaron consignas y realizaron evento turístico y cultural.

Las estudiantes refieren que cada año que han acudido a realizar este tipo de marchas en Aguascalientes han sido pacíficas, a excepción del año 2017: “en el 2017 hubo una represión en el estado, en la normal de Cañada Honda en la carretera principal de Aguascalientes, pues hubo golpeados y ahora en la delegación de Puebla están en movimiento por la situación interna de sus directivos”

Comentan las normalistas que el objetivo de esta marcha es acudir a exigir a las autoridades que no se les dé carpetazo a los 43 estudiantes desaparecidos, y además exigen recursos ya que por ser sistema de internado se tienen muchas necesidades básicas.

Nayarit

A ocho años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, organizaciones sociales llevaron a cabo una marcha y un festival cultural para conmemorar esta fecha y exigir justicia.

Integrantes del Partido de los Comunistas, la Juventud Comunista de México, y del Movimiento Levántate para Nayarit llevaron a cabo una marcha desde la Hermana Agua hasta la Pérgola de la Plaza Principal de Tepic, la capital de Nayarit, para exigir verdad y justicia al Estado mexicano.

“Nos manifestamos en solidaridad con los padres y normalistas de Ayotzinapa y los cientos de miles de desaparecidos en México, y en solidaridad con los familiares que hoy buscan a sus seres queridos; protestamos porque no han sido castigados todos los responsables de tan atroz crimen y sobre todo quienes ordenaron la desaparición, para que nunca más vuelva a suceder”, dijo uno de los voceros, Benjamín Sandoval Cedano.

Durante la caminata lanzaron consignas frente a los edificios de la sede de los Poderes en Nayarit, y en la pérgola se llevó a cabo un festival cultural en el que artistas locales reprodujeron las canciones alusivas al suceso de Ayotzinapa, así como de cantautores de protesta como Violeta Parra.

Tabasco

Integrantes de colectivos en Tabasco se sumaron a las protestas por la octava conmemoración de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En pequeños grupos acudieron al parque Juárez en Villahermosa donde recordaron con pancartas a los estudiantes a 8 años de la tragedia; ahí colocaron un “tendedero” con las caras de los jóvenes.

José Zúñiga, uno de los asistentes, comentó que la protesta en la capital del estado es para demostrar que en todo México hay inconformidad e indignación por el caso.

“También en la ciudad de Villahermosa los ciudadanos exigen justicia por el caso y que se esclarezcan los hechos”, afirmó.

Oaxaca

Un grupo de normalistas rompieron vidrios del Monte de Piedad y lanzaron un cohetón en un cajero automático ubicado en la calzada Porfirio Díaz, en la ciudad de Oaxaca.

De igual manera hicieron pintas en negocios y bancos en conmemoración del 8° aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero.

Los normalistas marcharon de la fuente de la 8 regiones al zócalo de la ciudad de Oaxaca, en el recorrido realizaron pintas contra monumentos emblemáticos de la ciudad.

Así mismo, organizaciones sociales, en inmediaciones de la zona militar de Ixcotel, ubicada en Santa Lucía del Camino, hicieron pintas con la leyenda “nos faltan 43, el ejército los mato”.

Michoacán

Normalistas de Michoacán realizaron pintas en Morelia al cumplirse el octavo a aniversario de la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa.

En la zona comercial y residencial de Las Américas, los jóvenes centraron sus protestas. En el exterior de centros comerciales, pintaron frases en contra del gobierno.

Los normalistas locales aprovecharon y demandaron plazas automáticas de profesor. La policía no reportó daños mayores, la jornada prácticamente tuvo saldo blanco.

La policía antimotines se mantuvo a distancia durante las manifestaciones de este lunes en la capital del estado.

Con información de Rosario García Orozco, Verónica Bacaz, Judith Galván, Karina Cancino, M. Albert Hernández, Óscar García y Arturo Estrada.