¿Banxico cambiará de postura? Estas son las razones que llevarían a un nuevo recorte de tasas

Banxico enfrenta presión por débil crecimiento económico y moderación inflacionaria para considerar un nuevo recorte de tasas. (Cuartoscuro)

La economía de México se contrajo menos de lo esperado en el primer trimestre, mientras la inflación se desaceleró a principios de mayo, situación que vuelve a abrir la puerta a otro recorte de tasas este año, incluso después de que responsables de política monetaria señalaron que decidieron “concluir” un ciclo de relajamiento monetario de dos años.

El Producto Interno Bruto registró su mayor caída desde el último trimestre de 2024, al contraerse 0.6 por ciento entre enero y marzo frente a los tres meses previos, de acuerdo con datos finales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El resultado fue mejor que la lectura preliminar de -0.8 por ciento y que la estimación mediana de analistas encuestados por Bloomberg. Frente al mismo periodo del año pasado, el PIB creció 0.2 por ciento.

¿Por qué el Banxico podría recortar las tasas?

La mayoría de los integrantes de Banxico dan mayor peso al débil panorama de crecimiento que a la elevada y persistente inflación subyacente y de servicios, así como al deterioro en las expectativas de inflación de consumidores y al sesgo alcista en los riesgos para el costo de vida, señaló Alberto Ramos, economista en jefe para América Latina de Goldman Sachs.

“El umbral para recortes adicionales de tasas no es alto. Dado el enfoque sesgado del banco central hacia el crecimiento más que hacia la inflación, creemos que pese a la orientación de mantener las tasas sin cambios, la junta podría considerar recortes adicionales después del verano si el crecimiento sigue débil y el peso mexicano permanece estable”, señaló Ramos vía correo electrónico.

La contracción del primer trimestre reavivó la preocupación sobre un posible riesgo de recesión técnica en México, escenario que contempla dos trimestres consecutivos de disminución del PIB.

Banqueros centrales señalaron en las minutas de su reunión de política monetaria de mayo, publicadas el jueves, que la caída de la segunda economía más grande de América Latina resultó “notablemente mayor a lo anticipado”, al tiempo que advirtieron que una recuperación probablemente será más moderada.

El subgobernador Gabriel Cuadra dijo la semana pasada que la economía mexicana podría crecer menos de 1 por ciento este año, cifra inferior al pronóstico actual del Banco Central de 1.6 por ciento.

Analistas esperan que Banxico revise a la baja su pronóstico de PIB cuando publique su próximo informe trimestral el 27 de mayo.

A principios de este mes, Banxico redujo su tasa clave en 25 puntos base, hasta 6.50 por ciento, y señaló que concluyó su ciclo de relajamiento monetario de dos años.

Tres integrantes de la junta votaron a favor del recorte y dos respaldaron mantener las tasas sin cambios.

Los datos trimestrales del PIB mostraron que la caída de tres meses ocurrió por menor actividad en agricultura, manufactura y servicios.

Perspectiva para las tasas

La inflación anual de México se desaceleró conforme a lo esperado a principios de mayo, al ubicarse en 4.11 por ciento durante las primeras dos semanas frente al mismo periodo del año pasado, según datos del INEGI publicados este viernes.

La cifra disminuyó desde el 4.37 por ciento registrado a finales de abril.

Los responsables de política monetaria, que prevén una inflación general de 4.10 por ciento en el segundo trimestre de 2026, indicaron que el reciente repunte inflacionario sería temporal.

La inflación subyacente, indicador que excluye precios volátiles de alimentos y combustibles y que Banxico observa de cerca, bajó ligeramente a 4.22 por ciento, frente a la lectura previa y a la estimación mediana de 4.25%.

Los datos mostraron que el aumento de la inflación general estuvo impulsado principalmente por incrementos en la inflación no subyacente debido al alza en precios agrícolas, explicó Kimberley Sperrfechter, economista de mercados emergentes en Capital Economics, en una nota para clientes.

Banxico prevé que la inflación converja a la meta de 3 por ciento en el segundo trimestre del próximo año, apoyada en parte por el débil crecimiento económico.

Sin embargo, dos subgobernadores, Galia Borja y Jonathan Heath, advirtieron que la postura monetaria actual dificulta alcanzar esa meta conforme a lo previsto.

Marco Oviedo, estratega senior en XP Investimentos, consideró que el último dato de inflación abre la posibilidad de un recorte de tasas más pronto de lo esperado, debido a que los aumentos de precios, particularmente en productos agrícolas, tuvieron una duración limitada.

“Los efectos de la guerra con Irán son bastante limitados a nivel interno y la inflación de mercancías debería seguir normalizándose”, dijo Oviedo. “Banxico debería mantenerse en pausa, pero no por mucho tiempo, en nuestra opinión”.