Inflación se desacelera a 4.11% en primera quincena de mayo: ¿Qué productos subieron y bajaron de precio?

La inflación anual de México se desaceleró en línea con las expectativas a comienzos de mayo, después de que el Banco de México (Banxico) aplicara a fines del mes pasado un último recorte de tasas de interés de un ciclo de flexibilización de dos años.

Los precios al consumidor subieron 4.11 por ciento en la primera quincena de mayo frente al mismo período del año anterior, según datos publicados el viernes por el instituto nacional de estadísticas. La lectura superó la estimación mediana de 4.10 por ciento de analistas encuestados por Bloomberg y fue inferior al 4.37 por ciento registrado a fines de abril.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y combustibles y es seguida de cerca por el banco central, se desaceleró levemente a 4.22 por ciento, frente a la lectura previa y la estimación de 4.25 por ciento.

La meta de inflación del banco tiene es 3 por ciento, con un margen de un punto porcentual.

¿Qué productos subieron y bajaron de precio en la primera quincena de mayo?

Los tomates, los detergentes y el gas LP registraron las mayores alzas de precios en la primera quincena de mayo, mientras que la electricidad, los tomates verdes y los huevos tuvieron las mayores reducciones, según el instituto de estadísticas.

Banxico, como se conoce al banco central, redujo su tasa clave en 25 puntos básicos a un mínimo de cuatro años de 6.50 por ciento el 7 de mayo, desde un máximo del ciclo de 11.25 por ciento a comienzos de 2024. Tres miembros de la junta votaron a favor del recorte y dos se inclinaron por una pausa.

La junta de Banxico dijo que consideró apropiado realizar un recorte adicional de la tasa de referencia y, con ello, concluir el ciclo que inició en marzo de 2024, según el comunicado posterior a la decisión. Agregó que, hacia adelante, será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual.

La postura de Banxico es que las presiones inflacionarias recientes, en particular en productos agrícolas como los tomates, son temporales. Las previsiones del banco central muestran que la inflación convergerá a la meta de 3 por ciento en el segundo trimestre del próximo año, debido en parte a un crecimiento débil por debajo del potencial.

Las cifras finales del producto interno bruto del primer trimestre publicadas el viernes mostraron que la producción se contrajo 0.6 por ciento frente a los últimos tres meses de 2025. El PIB fue arrastrado por la caída de la actividad en agricultura, manufacturas y servicios.

El subgobernador Gabriel Cuadra dijo la semana pasada que la economía podría registrar un crecimiento inferior a 1 por ciento este año, por debajo del pronóstico actual del banco central de 1.6 por ciento. Se espera que Banxico revise a la baja su previsión de crecimiento cuando publique su próximo informe trimestral el 27 de mayo.