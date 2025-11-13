¿Escasea el gas LP en México? Pemex responde a gaseros que denuncian desabasto

Algunas gaseras en el área metropolitana se han quedado sin poder abastecerse de gas LP. (Foto: Cuartoscuro)

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó mediante una tarjeta informativa que las condiciones operativas de transportación y almacenamiento de gas LP se desarrollan con normalidad, por lo que garantizan el abastecimiento de este insumo esencial en los hogares mexicanos.

La petrolera indicó que cuentan con el inventario suficiente para atender la demanda de los distribuidores de la CDMX, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.

“Pemex continúa con las acciones para reforzar la distribución y garantizar el abasto de gas LP”, afirmó.

Desde el pasado 4 de noviembre, El Financiero realizó consultas de información al área de prensa de Pemex sobre el tema; sin embargo, no respondieron a las solicitudes.

Las consultas fueron realizadas por la preocupación que mostraron asociaciones gaseras y comisionistas de gas LP, ante la falta de producto en las terminales de Pemex.

¿Por qué los gaseros denuncian desabasto de gas?

El Gremio Gasero Nacional denunció desde el pasado 4 de noviembre que las plantas de Pemex no estaban entregando gas LP a los repartidores.

“Las plantas de distribución de gas LP comentan que, una de las causas, fue por el bloqueo de carreteras que se ha presentado en las últimas semanas lo que ha atrasado la distribución, problema que ha afectado al Estado de México, CDMX, Puebla, Tlaxcala y Pachuca”, dijo Enrique Medrano, representante del gremio.

Lamentó que la falta de información directa por parte de Pemex alimente una ola de rumores de posible desabasto, ya que esto ha provocado que los usuarios entren en compras de pánico y aumenten la demanda.

Racionarán el gas en estados del centro

Asimismo, este 12 de noviembre, Rocío Robles, la presidenta ejecutiva de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS), advirtió que aunque no hay peligro de desabasto, prevén un racionamiento del producto en CDMX, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz durante los próximos 15 días.

“Estamos trabajando a marchas forzadas para llevar el gas a todas las casas, negocios e industria a todos los consumidores, efectivamente, ha habido cambios logísticos, Pemex es nuestro principal proveedor de gas LP y el principal importador, y sí, ha tenido retos en sus infraestructuras, por lo que nos han estado cambiando los puntos de abasto”, dijo.

En el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el precio del gas LP se mantuvo relativamente estable, con un incremento de 0.96 pesos por kilogramo entre octubre de 2024 y agosto de 2025, pasando de 19.28 a 20.24 pesos por kilogramo, lo que representó un incremento de 5 por ciento, según el Primer Informe de Labores de la Secretaría de Energía.