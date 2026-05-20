¿Se acabaron los recortes? Banxico mantendría tasa en 6.50% por más de un año, afirma Citi

La mayoría de analistas consultados por Citi prevé que Banxico mantendrá la tasa de interés en 6.50% durante 2026 y parte de 2027. (Foto: Cuartoscuro)

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) mantendrá la tasa de interés de referencia en 6.50 por ciento a lo largo de este año. Será hasta el primer semestre de 2027 cuando realice algún movimiento, estimaron analistas participantes de la más reciente Encuesta Citi de Expectativas.

De los 33 encuestados, un total de 25 no esperan ningún movimiento en 2026 y 2027; mientras que siete sí contemplan ajustes. Solo XP Investments considera que Banxico recortará la tasa en diciembre próximo. Para el año siguiente, Masari Casa de Bolsa prevé un alza de 25 puntos base en enero y Signum Research una rebaja en febrero en la misma magnitud.

Desde Bankaool contemplan que se podría reducir la tasa en marzo de 2027; Ve por Más (BX+) y Banco Base estiman un movimiento similar, pero en mayo; mientras que Natixis prevé un alza en la tasa en en junio e Invex lo ve hasta noviembre del siguiente año. Todos estos ajustes serían de 25 puntos base.

“El pronóstico mediano para la tasa de política para fines de 2026 permanece sin cambios en 6.50 por ciento, con estimaciones que van desde 6.50 por ciento a 6.25 por ciento. Para fines de 2027, la expectativa mediana es de 6.50 por ciento, con estimaciones que van desde 7.0 por ciento a 5.75 por ciento”, indicó la encuesta Citi.

¿Cómo le irá a la inflación este año según Citi?

Por otro lado, la proyección para la inflación general para el cierre de 2026 pasaron a 4.30 por ciento, desde el 4.35 por ciento previsto en la edición previa del documento. Para el componente subyacente la expectativa se mantuvo en 4.20 por ciento.

En tanto, la proyección de inflación general disminuyó a 3.80 por ciento, desde 3.87 por ciento para fines de 2027. Para el indicador subyacente se mantuvo en 3.85 por ciento. La previsión para la tasa de inflación anual promedio en 2028–2032 es de 3.78 por ciento, un punto base por debajo de la encuesta previa.

¿Cuál será el crecimiento económico de México?

Sobre el crecimiento económico, los encuestados pasaron la proyección a 1.1 por ciento, desde el 1.2 por ciento, con un rango de estimaciones que va desde 0.5 por ciento a 1.5 por ciento. Para 2027, el crecimiento del PIB será de 1.8 por ciento.

Finalmente, sobre el tipo de cambio el consenso espera que se sitúe en 18.0 pesos por dólar para fines de 2026, 10 centavos por debajo de la encuesta anterior, con expectativas que van desde 17.0 a 19.03 unidades por billete verde.

Y para el cierre de 2027 se espera que se ubique en 18.58 pesos por dólar, desde las 18.75 unidades contempladas en la edición previa.