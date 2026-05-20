Blanca Adriana Vázquez desaparece tras someterse a tratamiento estético en Puebla: Esto sabemos del caso

Puebla- Blanca Adriana Vázquez Montiel se encuentra desaparecida desde el lunes por la tarde, tras someterse a un procedimiento estético en una clínica de belleza llamada Detox Clinic, ubicada en la Calzada Zavaleta 2511, cuya es dueña Diana Alejandra Palafox Romero y carece de cédula profesional.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició la búsqueda correspondiente tras la solicitud de los familiares de la mujer.

El caso dio un giro luego de hacerse público un vídeo de seguridad en donde se observa a dos personas cargando a la mujer, quien se encuentra desvanecida y cuyo cuerpo colocan en un minicooper.

Ficha de búsqueda de Blanca Adriana Vázquez Montiel.(Comisión de Búsqueda de Personas).

En el multimedia se observa a la supuesta especialista y a dos personas más, subir inconsciente, a la mujer que hoy se reporta como desaparecida y quien acudió al lugar para realizarse un proceso de extracción de grasa del abdomen.

El esposo de la mujer declaró ante la FGE, que su esposa de 37 años de edad, acudió minutos después de las 14:00 horas al referido consultorio para el procedimiento estético que ofrecían a través de redes sociales en “Detox Clinic”. Sin embargo, el inmueble no era un consultorio, ni una clínica, sino un departamento.

A pesar de los hechos, la mujer se sometió al procedimiento estético.

¿Cómo desapareción Blanca Adriana?

El esposo de Blanca Adriana fue abordado por la especialista, quien le dijo que acudiera a un local en la plaza comercial Galerías Serdán, para comprar una faja que iba a necesitar para que el procedimiento funcionara.

Sin embargo, ese momento fue aprovechado por la dueña del lugar y un ayudante, para sacar a Blanca Adriana, sin que hasta el momento se conozca el paradero de ninguno de los tres.

El esposo de la víctima regresó minutos después pero nadie le abrió ni le tomaron las llamadas telefónicas en los números que tenía registrados.

Por ello llamó al 911, ante lo cual acudieron elementos de la Policía Municipal a atender el reporte, sin encontrar a nadie en el inmueble, por lo cual iniciaron la búsqueda de la paciente, la supuesta especialista y el tercer sujeto que aparece en el video.

Personal de la Fiscalía encontró el vehículo en el que fue abordada la mujer, la cual fue trasladada a instalaciones de la FGE para las investigaciones correspondientes, aunque no se sabe nada del paradero de la mujer y sus presuntos victimarios.