Degradan la nota de México por culpa de Pemex: ¿Por qué Moody’s baja calificaciones a los países?

Moody’s Ratings recortó la calificación de México de Baa2 a Baa3, además de que modificó la perspectiva de la nota de negativa a estable, pero, ¿qué significa para la inversión y la economía del país?

Lo primero que debes saber es que las calificaciones de Moody’s, de acuerdo con su página web, “son opiniones prospectivas sobre los riesgos crediticios relativos de las obligaciones financieras” que emiten empresas no financieras, incluidas las entidades del sector público.

Cuando se rebaja la calificación es porque un comité de analistas calificadores determina que el perfil crediticio de un prestatario, en este caso el Gobierno, es “relativamente más débil” que antes, por lo que es menos probable que cumpla con sus obligaciones de pago puntuales.

Estos recortes pueden deberse a distintos factores relacionados con la salud financiera de la entidad evaluada, las condiciones económicas o del sector, así como eventos específicos, de acuerdo con la calificadora.

¿Qué significa cada una de las notas de Moody’s?

Moody’s cuenta con una escala de calificación crediticia, dividida en nueve rangos y que va de la Aaa a la C, siendo la Aaa la más alta.

Estas calificaciones son sobre emisores u obligaciones con un vencimiento original de 11 meses o más, y reflejan la posibilidad de impago o deterioro de las obligaciones financieras.

Aaa (calificación crediticia de la CDMX): Es la más alta, y los países que la tienen están sujetos al menor riesgo crediticio.

(calificación crediticia de la CDMX): Es la más alta, y los países que la tienen están sujetos al menor riesgo crediticio. Aa : El riesgo crediticio es muy bajo, y las obligaciones calificadas se consideran de alta calidad.

: El riesgo crediticio es muy bajo, y las obligaciones calificadas se consideran de alta calidad. A : También con riesgo crediticio bajo, pero con obligaciones calificadas de alta a mediana calidad.

: También con riesgo crediticio bajo, pero con obligaciones calificadas de alta a mediana calidad. Baa (calificación crediticia de México): Obligaciones de grado medio, sujetas a un riesgo de crédito moderado, con características especulativas.

(calificación crediticia de México): Obligaciones de grado medio, sujetas a un riesgo de crédito moderado, con características especulativas. Ba : Obligaciones consideradas especulativas, sujetas a un riesgo de crédito sustancial.

: Obligaciones consideradas especulativas, sujetas a un riesgo de crédito sustancial. B : Obligaciones especulativas, sujetas a un alto riesgo de crédito.

: Obligaciones especulativas, sujetas a un alto riesgo de crédito. Caa : Obligaciones especulativas de baja calidad, sujetas a un riesgo de crédito muy elevado.

: Obligaciones especulativas de baja calidad, sujetas a un riesgo de crédito muy elevado. Ca : Obligaciones muy especulativas, que probablemente están en incumplimiento o muy próximas a estarlo, con una ligera perspectiva de recuperación de capital e intereses.

: Obligaciones muy especulativas, que probablemente están en incumplimiento o muy próximas a estarlo, con una ligera perspectiva de recuperación de capital e intereses. C: Las obligaciones de más baja calidad, que suelen estar en incumplimiento y con poca perspectiva de recuperación de capital o intereses.

Cada una de estas categorías tiene tres modificadores (1, 2 y 3), considerando que el 1 significa que se ubica en el rango superior de su categoría, el 2 que se ubica en un rango medio, y el 3 en el rango inferior, es decir el más bajo.

México permanece en la calificación Baa, solo que pasó del rango medio (Baa2) al más bajo (Baa3).

¿Por qué cayó la calificación de Moody’s en México?

La nueva calificación de Moody’s es resultado del debilitamiento de la solidez fiscal en el país, y factores como el gasto rígido, una base de ingresos limitada y el apoyo a Pemex son algunos de los aspectos que limitan la capacidad del Gobierno de estabilizar la deuda, sumado al entorno de bajo crecimiento de la economía.

Esto pone a México cerca de perder el grado de inversión que tiene actualmente, algo que Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Banco Base, calificó como “tener 70 de calificación”.

Moody’s reconoció que México se ha esforzado por reducir el déficit fiscal, así como otras prioridades políticas relacionadas con la soberanía energética y un modelo de gasto redistributivo, lo que ha debilitado los pilares de la política fiscal.

Con ello, el país es más vulnerable a crisis fiscales, debido a que se espera que el crecimiento económico siga siendo moderado, con una tasa de crecimiento en torno al 2 por ciento de forma gradual.

El lado positivo es que México tiene una perspectiva estable macroeconómicamente, debido a la solidez económica subyacente y la capacidad de respuesta de las políticas.