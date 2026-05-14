¿Cómo reactivamos el crecimiento?

Uno de los déficits más importantes que tiene el país es la falta de crecimiento.

No hay que investigar mucho.

Ayer, en un Foro organizado por El Financiero, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, lo reconoció de nuevo y planteó los nuevos esquemas y propuestas para impulsar el crecimiento.

En lo personal y en la filosofía de este diario, creemos que el crecimiento debe ser algo que México debe impulsar.

En el Foro que El Financiero organizó ayer, invitó a personajes clave del sector público y del sector privado.

Acudieron el secretario de Hacienda, Edgar Amador; la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Además, acudieron muchos empresarios de gran relevancia en el país, para discutir las propuestas de los funcionarios.

La pregunta que pusimos sobre la mesa en el Foro fue ¿cómo logramos un crecimiento con equidad?

Se escucharon muchas voces y se debatieron enfoques y visiones.

Hubo diferencias en las perspectivas, pero también coincidencias.

Entre ellas hubo una que es muy clara y consistente: el crecimiento requiere el concurso tanto del sector público como del privado. Ambos sectores tienen que entenderse.

Quienes atendimos todo el Foro descubrimos varias cosas.

La primera es que hay una convergencia entre las ópticas del gobierno y de muchos empresarios privados.

La imagen usual es que hay un choque. Y sí, hay múltiples diferencias de perspectivas y opinión que no pueden ocultarse.

Pero, pese a ello, hay coincidencias.

Y sorprende que a veces, el gobierno no las subraye, y en el sector privado tampoco se pongan sobre la mesa.

Se siente un ambiente en el que aún prevalece la desconfianza de ambas partes.

Por eso es tan relevante reunir las perspectivas e identificar todos los puntos de coincidencia que tienen.

En todas las presentaciones que ayer vimos encontramos un enorme contraste entre lo que pasó antes de 2024 y la visión que hoy prevalece.

Y no es solo de opiniones. Son hechos. Hay nuevas leyes, existen nuevos reglamentos y hay otras políticas.

Además, la coyuntura global es otra y la reacción del gobierno frente a ella, también lo es.

Por ejemplo, la secretaria de Energía, Luz Elena González, puso sobre la mesa las nuevas reglas, claras y precisas, que establecen las nuevas condiciones de participación del sector privado en el ámbito energético.

Quizás haya a quienes no les gusten. Pero hay muchas empresas, entre ellas las que estuvieron en el Foro, que señalaron que era crucial la claridad y la certidumbre con las que fueron planteadas, por eso ha sorprendido el número de empresas que están respondiendo a las convocatorias emitidas.

La secretaria de Energía transmitió un horizonte de certidumbre muy claro y preciso, que muchos añoraban.

Marcelo Ebrard fue también preciso en lo que podemos esperar de la revisión del T-MEC.

Reiteró que es una fantasía pensar que la revisión de Tratado va a impedir la presencia de aranceles.

Pero fue preciso en señalar que la ventaja arancelaria que tiene México, en las condiciones actuales, es lo que ha permitido que se logren récords en las exportaciones a Estados Unidos, y hay todas las condiciones para preservar esa ventaja arancelaria.

Pocas veces he visto en los últimos años a empresarios que están tan en plena disposición de invertir, aunque las condiciones del entorno no sean las mejores, como lo presencié ayer.

Un inversionista con operaciones en múltiples países fue muy claro: “no hay ningún país que nos dé tantas facilidades y ventajas como lo hace México”.

Tal vez haya muchos otros que reclamen y cuestionen las reglas de juego. Creo que sus voces deben ser escuchadas y atendidas.

Pero, percibo que hay un cansancio en los reclamos de ambas partes. Los empresarios quieren invertir y el gobierno quiere que lo hagan.

Hay hombres de empresa que buscan el “cómo sí”, pues ya se cansaron de muchos años de escuchar el “cómo no”.

El gobierno lo sabe. Y también conoce que hay una oportunidad extraordinaria para el país, que debe aprovecharse antes de que se desvanezca.

En el sector público hay un grupo de funcionarios, a los que escuchamos ayer, que saben que hay que apostarle a la inversión privada para que el país crezca.

Y que, junto con la presidenta Sheinbaum, han construido una estructura de políticas, regulaciones y reglas que pueden propiciar que se multiplique esa inversión.

¿Habrá cordura en las dos partes, gobierno y empresarios, para hacer realidad esa oportunidad?

Muchos, en verdad muchos, deseamos que sí sea.