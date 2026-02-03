Déficit cae en 2025; es el mayor ajuste fiscal en décadas: Amador

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, afirmó que el recorte al déficit fiscal amplio en 1.5 puntos del PIB durante 2025 significó para el gobierno “el mayor esfuerzo fiscal en décadas”.

Destacó que el déficit medido por los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), concluyó 2025 en 4.3 por ciento del PIB, desde 5.8 por ciento de un año antes.

El funcionario justificó que el déficit haya sido mayor al aprobado por el Congreso, de 3.9 por ciento del PIB, al advertir que haber perseguido “a rajatabla” el objetivo habría implicado un crecimiento económico menor.

“Este nivel de déficit es absolutamente responsable y es una muestra muy clara del compromiso del gobierno con la estabilidad fiscal y económica”, enfatizó durante la presentación del Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública del cuarto trimestre de 2025.

El funcionario argumentó que el menor crecimiento del PIB, de 0.7 por ciento en 2025, respecto del proyectado, de 2.5 por ciento, fue uno de los factores que impidió que el déficit fuera más bajo. También impactaron los apoyos financieros a Pemex.

Añadió que el dinamismo del PIB fue impactado por la política comercial de Estados Unidos, principal socio económico del país, así como por la volatilidad asociada, que afectó variables como la inversión.

Reafirmó el compromiso del gobierno de mantener la estabilidad macroeconómica, finanzas públicas sanas y un manejo responsable de la deuda. Destacó que la deuda amplia (SHRFSP) se mantuvo en una senda sostenible, al ubicarse en 52.6 por ciento del PIB, lo que permitió preservar el grado de inversión con las principales calificadoras.

No obstante, el nivel de la deuda amplia fue superior al aprobado por el Congreso para el 2025, de 51.4 por ciento del PIB.

MAYOR DÉFICIT POR APOYO A PEMEX

Considerando el apoyo a Pemex, los RFSP ascendieron a 4.8 por ciento del PIB al finalizar 2025, nivel inferior en 1.0 punto respecto a 2024, “lo que contribuyó a que la deuda pública se mantenga en una trayectoria sostenible”, destacó la SHCP.

El déficit del año pasado (con apoyo a Pemex) sumó 1 billón 713 mil millones de pesos, monto menor al observado en 2024 de 1 billón 936 mil millones de pesos, precisó.

En materia de gasto, Amador reconoció que en 2025 se registró una reducción importante respecto de 2024. “Justamente en materia de convergencia fiscal necesitamos reducir la diferencia entre el ingreso y el gasto; pero lo más importante es que, respecto del presupuesto aprobado, hubo un aumento importante del gasto”, agregó.

El gasto neto presupuestario del sector público sumó el año pasado 9 billones 340.5 mil millones de pesos, 114.3 mil millones de pesos más a lo previsto en el programa económico, pero 1.8 por ciento real inferior respecto de 2024.

RECAUDACIÓN HISTÓRICA

Los ingresos públicos durante 2025 ascendieron a 7 billones 975 mil millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 2.5 por ciento con respecto al 2025.

Los ingresos petroleros disminuyeron 2.7 por ciento, mientras que los no petroleros crecieron 3.3 por ciento.

Destacó el avance de 4.1 por ciento en los ingresos tributarios, que sumaron 5 billones 352 mil millones de pesos, monto que representó 15.1 por ciento del PIB, por arriba del 14.8 por ciento el año previo, y además fue la cifra más alta desde que hay registros.

“Este desempeño reflejó los esfuerzos constantes orientados a elevar la recaudación, mediante la simplificación administrativa, el combate a la evasión y elusión fiscal, el fortalecimiento de la vigilancia y el control aduanero y el uso de herramientas digitales”, señaló Hacienda en su reporte.

Detalló que los ingresos de ISR alcanzaron 8.2 por ciento del PIB y crecieron 3.7 por ciento, mientras que los ingresos por IVA representaron 8.2 por ciento del PIB y crecieron 2.6 por ciento anual.