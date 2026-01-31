Banxico saca nuevo billete de 100 pesos edición limitada: ¿Cómo es y dónde conseguirlo?

El mensaje enfatiza el diálogo constante entre pasado y futuro como eje del diseño. (Foto: Especial)

“En el corazón de la Ciudad de México”, hace un siglo nació una de las instituciones clave para la estabilidad financiera del país: el Banco de México.

Con motivo de su centenario, la institución presentó un nuevo billete de 100 pesos, concebido como una pieza conmemorativa que dialoga entre pasado y futuro.

“Para celebrar su centenario se creó un espécimen que honra su historia”, señaló.

El lanzamiento fue dado a conocer a través de un video institucional difundido por el propio banco central.

Más que un simple medio de pago, el nuevo billete se plantea como una narrativa visual sobre la historia, los valores y la misión del banco central mexicano.

Según la misma institución, cada elemento gráfico fue diseñado para transmitir solidez, integridad y continuidad institucional.

¿Cómo es el nuevo billete de 100 pesos? Características

De acuerdo con el video de Banxico, en el anverso del nuevo billete destaca la “majestuosa fachada del edificio principal del banco central”, acompañada por esculturas que representan el trabajo y la abundancia.

Frente a la construcción emergen arcos con los nombres de las personas que han marcado el rumbo de la institución a lo largo de su historia, como el de la actual gobernadora: Victoria Rodríguez Ceja.

El reverso presenta la bóveda como símbolo de confianza y resguardo.

Desde ella brotan billetes, monedas y circuitos, una metáfora visual del vínculo entre tradición financiera y modernidad tecnológica. Trazos de luz, color y memoria refuerzan la idea de un siglo de continuidad.

Banxico celebra sus 100 años.

¿Dónde conseguirlo?

En el material audiovisual, el Banco de México subraya que este billete representa “100 años de solidez y confianza”, destacando su compromiso con la transparencia y la estabilidad económica.

El mensaje enfatiza el diálogo constante entre pasado y futuro como eje del diseño.

El billete podrá obtenerse en cajeros automáticos y bancos aunque su disponibilidad será limitada.

A lo largo de 100 años, Banxico ha sido guardián de la moneda, la inflación y la confianza económica, un papel que hoy busca reflejar en un nuevo símbolo tangible.