Banxico no movería la tasa de interés: Ciclo de recortes tendrá pausa en febrero, plantea junta de Gobierno

El Banco de México (Banxico) señaló que probablemente pausará su ciclo de recortes de tasas de interés en su primera reunión de política monetaria del año en febrero, y luego reanudará la flexibilización a un ritmo más gradual.

Banxico explicó en su informe del programa monetario 2026 publicado el martes que tomará en cuenta el impacto inflacionario de los nuevos aranceles mexicanos sobre los productos de China y Asia en general al considerar “el momento” para realizar más ajustes a su tasa de referencia.

Los responsables políticos prevén que estos aranceles, junto con los nuevos impuestos gubernamentales sobre productos como las bebidas azucaradas, es decir, el IEPS a refrescos, tendrán un impacto limitado en los precios. Esto permitiría a Banxico considerar la reanudación de los recortes de tasas si “el período de ajustes relativos de precios transcurre sin que se materialicen efectos secundarios”.

En tal caso, la flexibilización monetaria seguiría “un enfoque más gradual” que el observado en 2025, agregaron.

Banxico, como se conoce al banco, redujo su tasa clave en un cuarto de punto a 7 por ciento el mes pasado, el último de una serie de recortes destinados a revivir una economía estancada que evitó por poco la recesión el año pasado.

Las autoridades monetarias han recortado la tasa en 12 decisiones consecutivas desde principios de 2024, cuando se situaba en el 11.25 por ciento. Han mantenido el ciclo de flexibilización incluso cuando la inflación subyacente se mantuvo por encima del límite superior de su rango objetivo, superando el 4 por ciento.

Si bien el banco prevé una inversión débil hasta al menos el segundo semestre de este año, prevé un crecimiento económico más rápido este año en comparación con 2025 y una fortaleza continua en las exportaciones. Los indicadores macroeconómicos de México se mantienen sólidos, añadió.

Las autoridades de Banxico señalaron que la incertidumbre en torno a las relaciones comerciales con Estados Unidos y la revisión del Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) podrían pesar sobre la economía, por lo que siguen advirtiendo sobre “riesgos a la baja” para el crecimiento.

La credibilidad de Banxico

Banxico mantuvo el pronóstico de que la inflación se desacelerará a su objetivo de 3 por ciento este año, una proyección que algunos economistas consideran poco realista y socava la credibilidad de la política monetaria del banco.

En el informe, los responsables de la política monetaria dijeron que varios factores favorecerán menores presiones inflacionarias en 2026, incluida la debilidad económica y un peso más fuerte, aunque persisten “riesgos al alza”.

Dedicaron varios párrafos a desestimar las sugerencias de que su credibilidad se ha visto afectada.

“Existe evidencia de que las expectativas de inflación en México se han mantenido estables durante la última década”, escribieron en el informe. “Esto sugiere que existe credibilidad en cuanto al compromiso de la autoridad monetaria con el objetivo prioritario”.