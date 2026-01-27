El ‘sacrificio’ de la economía: Así fue como el estancamiento de 2025 ayudó a salvar el grado de inversión

México habría registrado un estancamiento económico el año pasado, con un avance del PIB de alrededor de 0.4 por ciento, y gran parte de este sacrificio se hizo para buscar la consolidación fiscal, que de no haberse hecho, habría puesto en riesgo el grado de inversión, expresó Carlos Capistrán.

El economista en jefe para Latinoamérica y Canadá de Bank of America reconoció que para este año será más difícil lograr la consolidación fiscal. Refirió que el año pasado México logró bajar el déficit fiscal a 4.5 por ciento, desde 5.7 puntos del PIB, lo cual es algo enorme, pero dijo que será muy complicado que en este año se continúe con este esfuerzo fiscal.

“Habíamos hablado hace algunos años de que se intentaba regresar a déficits menores al 4 por ciento, pero ya la administración abandonó esos objetivos, y tenemos para este año uno mayor a 4 por ciento, de 4.1 por ciento”, enfatizó.

Estimó que el déficit fiscal este año podría ser más cercano al 5 por ciento que al 4 por ciento que está en el presupuesto, sobre todo por la presión para gastar más en inversión.

En videoconferencia desde Nueva York sobre las Perspectivas Económicas para México de 2026, el economista dijo que prevén una recuperación moderada de la economía en México para este año con un crecimiento de 1.2 por ciento, siendo nuevamente las exportaciones el motor de crecimiento, ya que avanzarían 5 por ciento.

Incluso consideró que ven un riesgo al alza en el crecimiento del PIB. “Si nos vamos a equivocar será porque el crecimiento será mayor de lo que pensamos, con Estados Unidos creciendo al 2.8 por ciento, creemos que las remesas podrían dejar de caer o aumentar un poco, y que las exportaciones continuarían fuertes, ya que EU nos compraría más”, abundó.

Agregó que el Mundial de 2026 de la FIFA, con 13 partidos en México, podría influir en el crecimiento.

Sobre la inflación, calculó que terminaría el año en 4.1 por ciento, aunque en varios meses del año estaría por debajo de 4 por ciento; la subyacente concluiría el año en 4.3 por ciento.