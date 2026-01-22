Inflación de México recibe 2026 con ‘leve’ alza: Se ubica en 3.77% en primera quincena de enero

La inflación de México se aceleró menos de lo esperado a principios de enero, ya que los mercados esperan que el banco central mantenga sin cambios su tasa de interés de referencia en su próxima reunión después de 12 recortes consecutivos.

Los precios al consumidor subieron un 3.77 por ciento en las dos primeras semanas de enero, en comparación con el mismo período del año anterior, según el instituto nacional de estadística. La cifra se situó por debajo de la estimación media del 3.87 por ciento de los analistas encuestados por Bloomberg y por encima del 3.66 por ciento de finales de diciembre.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles, se aceleró al 4.47 por ciento, en comparación con el 4.31 por ciento registrado en la segunda quincena de diciembre, e inferior a la mediana estimada del 4.52 por ciento. El banco central tiene como objetivo una inflación del 3 por ciento, con una variación de un punto porcentual.

Inflación en México: ¿Qué productos subieron más de precio en enero?

En la primera quincena de enero, los cigarros, los refrescos embotellados, así como los snacks, comedores y taquerías fueron los que tuvieron el mayor impacto con incrementos en sus precios.

A partir de este año entró en vigor un aumento de impuestos tanto para las gaseosas como para los cigarrillos, entre otros productos.

En contraste, el transporte aéreo, los huevos y el gas LP de uso doméstico vieron disminuciones en sus precios.

Banxico, como se conoce a la autoridad monetaria, redujo el costo de los préstamos en un cuarto de punto porcentual, hasta el 7 por ciento, en diciembre. Esta reducción marcó el duodécimo recorte consecutivo de tasas del banco, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento económico a pesar de la inflación subyacente estable.

En su última reunión, las autoridades de Banxico dijeron que evaluarán el momento de realizar ajustes adicionales a las tasas, comentarios que fueron ampliamente interpretados como una sugerencia de una pausa en su primera decisión de este año, fijada para el 5 de febrero.

La última decisión sobre las tasas de Banxico estuvo dividida. El subgobernador Jonathan Heath votó por mantener las tasas estables debido a la preocupación de que la tasa subyacente se haya mantenido persistentemente alta. En su opinión, alcanzar la meta de inflación del 3 por ciento de Banxico para el tercer trimestre del próximo año no es realista.