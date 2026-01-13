JPMorgan advierte a Gobierno de Trump que pare ‘ataque’ a la Fed: ‘Elevará inflación’, dice Jamie Dimon

Jamie Dimon dio su 'espaldarazo' a Jerome Powell, presidente de la Fed que dejará su cargo en mayo.

Los ataques del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la Reserva Federal tienen el potencial de minar la independencia del banco central y elevar los costos de endeudamiento, advirtió Jamie Dimon, CEO de JPMorgan.

“Todos los que conocemos creemos en la independencia de la Fed”, dijo Jamie Dimon durante una llamada con medios este martes 13 de enero, luego de que su empresa reportó resultados del cuarto trimestre.

“Cualquier cosa que la erosione probablemente no sea una buena idea. Y, en mi opinión, tendrá consecuencias contrarias: Elevará las expectativas de inflación y, con el tiempo, probablemente aumentará las tasas”.

A principios de esta semana, la administración del presidente Donald Trump intensificó la presión sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El Departamento de Justicia emitió citatorios de un gran jurado contra el banco central relacionados con el testimonio de Powell ante el Congreso sobre las renovaciones en curso de la sede de la Fed.

“Sí tengo un enorme respeto por Jay Powell como persona”, agregó Dimon durante la llamada con medios.

Demanda de Departamento de Justicia contra la Fed provoca división en Partido Republicano

El movimiento del Departamento de Justicia avivó las preocupaciones sobre la independencia de la Fed y llevó a Trump a enfrentar una inusual oposición por parte de algunos legisladores republicanos clave.

El senador Thom Tillis comentó el domingo 11 de enero que se opondrá a cualquier nominado de Trump para la Fed hasta que la demanda del Departamento de Justicia se resuelva.

En julio de 2025, cuando se intensificaron las tensiones entre la Casa Blanca y la Fed, ejecutivos de Wall Street salieron a subrayar la importancia de que el Banco Central de EU sea autónomo.

“La independencia de la Reserva Federal es lo que sustenta su credibilidad”, señaló entonces Jane Fraser, directora ejecutiva de Citigroup Inc. “Es fundamental para la eficacia de nuestros mercados de capitales y para la competitividad de Estados Unidos”.

¿Cómo reaccionaron los mercados a la demanda contra la Fed?

El peso aprovechó el ‘autogol’ de Trump al dólar y ganó 7 centavos en la sesión del 12 de enero. Este martes, la moneda mexicana se aprecia 0.35 por ciento más por lo que el tipo de cambio está en las 17.86 unidades.

El nuevo ataque del Gobierno de Trump a la Fed también benefició a los precios del oro y la plata, que subieron 2 y casi 7 por ciento en el arranque de la semana.

“Con el mandato de Powell como presidente de la Fed finalizando en mayo, la incertidumbre sobre la independencia de la Fed y la trayectoria de las tasas de interés estadounidenses seguirán, en nuestra opinión, siendo un factor clave para el mercado del oro durante gran parte de 2026”, escribió David Wilson, director de estrategia de materias primas de BNP Paribas, en una nota.

Los ataques a la Fed impulsaron el oro a máximos históricos consecutivos en 2025, junto con el aumento de los riesgos comerciales y geopolíticos y las compras de los bancos centrales.

Se prevé que los metales preciosos mantendrán este impulso en 2026 tras el ‘recio’ arranque de año que incluyó la captura del presidente Nicolás Maduro y las amenazas de Trump de hacerse con Groenlandia.