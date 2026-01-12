Wall Street se hunde tras investigación de Trump contra Powell, presidente de la Fed: ¿Cuánto cae HOY?

Una cadena de televisión transmite a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York. (Foto: Bloomberg)

Las negociaciones al interior de la Bolsa de Valores de Nueva York arrancan con movimientos negativos, luego de que se dio a conocer que el presidente de la Reserva Federal fue notificado por parte del Departamento de Justicia como parte de las presiones que sigue ejerciendo el gobierno estadounidense hacia la Fed para que recorten las tasas de interés.

En Wall Street, el Dow Jones lidera las bajas con 0.38 por ciento, en los 49 mil 325.17 enteros, seguido por el S&P 500 que baja 0.17 por ciento, en las 6 mil 954.01 unidades, mientras que el Nasdaq con 0.02 por ciento menos, ronda en los 23 mil 665.82 puntos.

De acuerdo con analistas de Actinver, dichos movimientos son respuesta a dos acontecimientos relacionados con el presidente de los Estados Unidos que se dieron a conocer durante el fin de semana.

El primero fue el anuncio de limitar por un año la tasa de interés en tarjetas de crédito al 10 por ciento, frente al 20 por ciento que se cobra en promedio en estos momentos, y el segundo es el anuncio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien dio a conocer que recibió un citatorio por parte del Departamento de Justicia para testificar sobre los sobrecostos en la renovación de la sede de la Fed en Washington.

¿Cómo operan las Bolsas en México y Europa HOY 12 de enero?

La apertura de las bolsas en México arroja números verdes, para el caso del índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, el avance es de 1.14 por ciento, en un nivel de 63 mil 511.81 enteros, y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el aumento es de 1.06 por ciento, en los mil 320.51 puntos.

Sin embrago, las operaciones en Europa reportan alzas de 0.56 por ciento para el DAX en Alemania, en los 25 mil 403.20 enteros, el IBEX 35 de España sube 0.11 por ciento, con 17 mil 669.30 unidades, mientras que el FTSE 100 de Londres suma 0.06 por ciento, con 10 mil 130.68 puntos, y el CAC 40 de Francia que ronda en las 8 mil 362.28 unidades, suma 0.01 por ciento.

Así cotizan los precios del petróleo HOY 12 de enero

Mientras tanto, en el mercado internacional de petróleo los crudos marcadores reflejan caídas de 0.52 por ciento para el West Texas Intermediate, en los 58.82 dólares por barril, mientras que el referencial Brent con un descenso de 0.30 por ciento, cotiza en los 63.14 billetes verdes por barril.