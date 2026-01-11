Protestas en Irán llevarían al menos 538 muertos; suman más de 72 horas sin internet

La violencia ha marcado las protestas en Irán en contra del régimen islamista de Ali Jameneí. (Foto: EFE)

Al menos 538 personas han muerto en las protestas que empezaron en Irán el pasado 28 de diciembre por la crisis económica y que han ido multiplicándose desde entonces por más de cien ciudades de todo el país, según difundió este domingo la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Esta organización opositora al régimen de los ayatolás, que opera desde Estados Unidos, indicó que, de ese número, 48 serían personal de seguridad iraní y 490 manifestantes, de ellos ocho menores de edad.

Según las cifras facilitadas a EFE por Skylar Thompson, subdirectora de HRA, la cifra de fallecidos en los 15 días de protestas puede llegar a alcanzar las 579, si bien está aún en proceso de verificación.

De acuerdo a esta organización afincada en Estados Unidos, el número de arrestos desde el pasado 28 de diciembre en Irán alcanzan ya las 10,675 personas, de los que 160 serían menores de edad y 52 estudiantes.

Numerosas y multitudinarias manifestaciones se suceden por centenares de ciudades de Irán, donde no hay internet ni cobertura desde hace más de 72 horas y donde las protestas, surgidas en principio por la mala situación económica del país, han devenido en quejas contra la República Islámica y el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí.

¿Quién alienta las protestas en Irán?

Irán cumple dos semanas de protestas masivas que han causado más de 50 muertos, alentadas por Reza Pahvalí, hijo del último sha de Persia, que ha animado a los iraníes a seguir manifestándose este fin de semana e iniciar una huelga general para doblegar a la República Islámica del ayatolá Ali Jameneí.

“Nuestro objetivo ya no es simplemente salir a las calles; el objetivo es prepararnos para tomar los centros de las ciudades y mantenerlos”, dijo en redes sociales Pahlaví, que vive en el exilio desde que la revolución islámica encabezada por Ali Jameneí derrocara a su padre en 1979.

En un mensaje en farsi publicado en su cuenta de X con un video, Pahlaví volvió a pedir a los iraníes que salgan a manifestarse este fin de semana con banderas, imágenes y símbolos nacionales.

También aseguró que se prepara para “volver a la patria” para, en el “momento de la victoria de nuestra revolución”, poder “estar al lado” de la “gran nación de Irán”.