Irán denuncia supuesta injerencia de EU e Israel para alentar a la violencia: ‘Apoyan a terroristas’

Imagen ilustrativa. Irán acusó a Estados Unidos e Israel de injerencia e incentivar a la violencia en las protestas que ocurren en la región. (EFE)

El Gobierno de Irán acusó este sábado a Estados Unidos, en coordinación con Israel, de “incentivar la inestabilidad y la violencia” en una carta enviada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre las protestas registradas en territorio iraní.

La Misión Permanente de Irán ante la ONU condenó la “persistente, ilegal e irresponsable conducta de Estados Unidos”, al que señaló por “interferir en los asuntos internos de Irán mediante amenazas, incitaciones y la deliberada incentivación de la inestabilidad y la violencia”.

En la misiva, dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, Irán sostuvo que la coordinación entre Estados Unidos e Israel resulta “evidente”, como lo demuestra el respaldo de Trump al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien calificó como “criminal”.

“Con declaraciones incendiarias, señales políticas y amenazas públicas, ellos han incentivado la violencia, apoyado grupos terroristas, incitado la desestabilización social y buscado transformar protestas pacíficas en un desorden violento”, expuso el embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani.

Gobierno iraní suspende las comunicaciones en regiones del territorio

La carta se difundió mientras el Ejército de Irán aseguró este sábado que enfrentará con firmeza cualquier “complot” auspiciado por Estados Unidos para incitar la inestabilidad y afectar la seguridad de la República Islámica. Las autoridades confirmaron que las telecomunicaciones permanecen interrumpidas en varias regiones, en el decimocuarto día de protestas.

Trump advirtió sobre una posible intervención en Irán ante la violencia contra manifestantes. Al menos 51 personas murieron desde el 28 de diciembre, de acuerdo con la organización civil Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, Noruega.

¿Por qué protestan en Irán?

Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó este sábado en redes sociales que “Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán”, en referencia a las protestas contra la gestión económica del Gobierno, que se extendieron a decenas de ciudades y colocaron en el centro de las críticas al líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí.

En este contexto, Irán insistió en que Estados Unidos “violó” la Carta de las Naciones Unidas por “interferir” en asuntos internos del país.

“La transformación de protestas pacíficas en actos violentos y subversivos, así como el vandalismo extendido, constituyen una consecuencia directa y predecible de dichas políticas. La responsabilidad plena e inequívoca de sus consecuencias recae por completo en Estados Unidos”, concluyó la misiva.