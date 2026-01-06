Trump ‘le pone presión’ a Delcy Rodríguez: Pide que Venezuela corte lazos con China, Rusia, Irán y Cuba

Donald Trump habría pedido a Delcy Rodríguez que reduca las relaciones de Venezuela con China, Rusia y Cuba.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a la líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que su gobierno debe asociarse exclusivamente con Estados Unidos en la producción de petróleo y favorecer a Estados Unidos al vender crudo pesado.

Estados Unidos también exige que Venezuela reduzca sus relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba, informó ABC, citando a tres personas anónimas al respecto y sus testimonios brindados este martes 6 de enero.

ABC indicó que se le ordenó a Venezuela expulsar a los cuatro países y cortar los lazos económicos.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el informe.

No está claro de inmediato hasta qué punto Estados Unidos buscaría expulsar a China, Rusia y otros países de la economía venezolana. Cualquier medida para cortar lazos representaría un reajuste político total para Venezuela, que ha dependido en gran medida del cuarteto para su estabilidad económica y de seguridad en los últimos años bajo los gobiernos de Nicolás Maduro y su predecesor, Hugo Chávez.

Washington está presionando a Delcy Rodríguez para que expulse a espías y personal militar de esos países, aunque a algunos diplomáticos se les permitiría quedarse, según un informe separado del New York Times, que cita a funcionarios estadounidenses no especificados.

Si bien altos funcionarios estadounidenses han declarado que Estados Unidos no busca ocupar Venezuela, Trump ha dejado claro en repetidas ocasiones que pretende desempeñar un papel fundamental en la dirección de su futuro, y que gran parte de ese futuro se financiaría con los ingresos del petróleo. El gobierno planea reunirse con compañías petroleras estadounidenses la próxima semana para discutir la posibilidad de invertir en la nación sudamericana.

Trump mencionó el martes por la noche que Venezuela comenzaría enviando a Estados Unidos hasta 50 millones de barriles de petróleo, con un valor de más de 2 mil 800 millones de dólares al precio de referencia actual del West Texas Intermediate, y declaró que se venderían a precio de mercado y que las ganancias beneficiarían a ambos países.