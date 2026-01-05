Parar las drogas y no vender petróleo a Cuba: ¿Qué sabemos de las demandas de Trump a Delcy Rodríguez?

Tras la primera audiencia en el juicio de Nicolás Maduro se dieron a conocer las supuestas primeras demandas de Donald Trump a Delcy Rodríguez, la ‘presidenta encargada’ de Venezuela tras la captura del líder venezolano.

Las exigencias de Trump a Delcy Rodríguez, quien juró como presidenta este lunes 5 de enero, se deben cumplir si la ‘interina’ quiere evitar un destino como el de Nicolás Maduro.

Así lo dio a conocer un funcionario de Estados Unidos con conocimiento de las negociaciones entre EU y Venezuela, según informa el sitio estadounidense Politico.

¿Qué le exige Donald Trump a Venezuela?

El gobierno de Washington pide que Venezuela adopte medidas pro EU, que Nicolás Maduro habría rechazado.

Las tres demandas principales de Trump a Delcy Rodríguez son:

Frenar el tráfico de drogas desde Venezuela a EU,

Expulsar del país a agentes de Irán, Cuba y de países hostiles con EU, y

Detener la venta de petróleo a enemigos de Estados Unidos.

Además, Estados Unidos pide que Delcy Rodríguez facilite la organización de elecciones. “No obstante, los plazos para cumplir estas exigencias son flexibles, y funcionarios estadounidenses subrayaron que no hay comicios inminentes”, informa Politico.

El sitio estadounidense agrega que la Casa Blanca no realizó comentarios sobre las supuestas exigencias de Trump a Rodríguez.

Horas más tarde, la agencia EFE reportó que Trump descartó una convocatoria de elecciones en Venezuela en los próximos 30 días hasta que el país “recupere su salud”.

¿Qué ha dicho Trump de Delcy Rodríguez?

Luego de la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos estuvo en una entrevista con la cadena de noticias NBC News en la que habló sobre la presidenta encargada de Venezuela.

Según Trump, Delcy Rodríguez, está “cooperando” con las autoridades estadounidenses.

El mandatario aclaró que Marco Rubio, secretario de Estado, y Pete Hegseth, secretario del Departamento de Guerra, junto con el asesor en temas de seguridad y migración Stephen Miller estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela.

Trump también incluyó en el equipo encargado de Venezuela a su vicepresidente, JD Vance, aunque éste se ha mantenido en un segundo plano desde que comenzó la operación ‘Resolución Absoluta’ en la que se llevó a cabo la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó que los responsables estadounidenses de dirigir la transición en Venezuela lo harán desde un ámbito de “políticas” y que será un “esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional”.

¿Y María Corina Machado?

Después de que Trump descartó que María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, sea electa como presidenta de Venezuela, el mandatario estadounidense insistió en que no es una interlocutora válida para guiar al país tras la salida de Maduro.

“Tengo la sensación de que están cooperando. Necesitan ayuda. Y tengo la sensación de que (Delcy Rodríguez) ama a su país y quiere que su país sobreviva”, aseguró Trump.

Con información de Politico y EFE.