¿Quiénes son Nicolasito y ‘Los Chamos’, hijos de Nicolás Maduro y Cilia Flores?

Los hijos del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, formarán parte de una comisión de alto nivel que gestionará ante Estados Unidos la liberación de la pareja presidencial venezolana y que fue creada durante un consejo de ministros encabezado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, convocada por el Supremo para ser la presidenta encargada del país suramericano.

Según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), los hijos de la pareja presidencial forman parte de esta instancia.

Maduro y Flores fueron capturados tras los ataques de fuerzas estadounidenses perpetrados en Caracas y otros estados aledaños, durante la madrugada (hora local) del sábado.

¿Quiénes son los hijos e hijastros de Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes se encuentran ahora detenidos en Estados Unidos, tienen varios hijos en común: el diputado Nicolás Maduro Guerra, además de sus hijastros, conocidos como ‘Los Chamos’, Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia Flores, Yoswal Alexander Gavidia Flores.

Nicolasito, el hijo diputado de Nicolás Maduro

Nicolás Maduro Guerra, apodado como Nicolasito y nacido en 1990, es economista y es el único hijo de Nicolás Maduro Moros y Adriana Guerra Angulo.

Tras la detención del presidente venezolano, Maduro Guerra aseguró que su padre y Cilia Flores, a quien llamó su “segunda madre”, fueron “secuestrados” por “ser revolucionarios” y porque “no se vendieron ni se venderán”.

“Aprovecho esta tribuna para denunciar que mi nombre ha sido puesto, al igual que el de mi padre y la primera combatiente, en la misma acusación, (...) mi persona y mi familia está siendo perseguida porque no somos comprables”, dijo.

Maduro Guerra es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela en la V Legislatura por el estado La Guaira. Es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El sábado 3 de enero, cuando fueron detenidos Maduro y Flores por autoridades de EU, se dio a conocer que hay en total seis personas imputadas; las acusaciones alcanzan a Nicolás Maduro Guerra.

¿Quiénes son ‘Los Chamos’, hijastros de Maduro?

Walter Jacob Gavidia Flores, nacido en 1978, es hijo de la exprimera dama venezolana, Cilia Flores, y de Walter Ramón Gavidia.

Walter Gavidia es funcionario judicial venezolano. Según información oficial, es juez noveno de primera instancia del área Metropolitana de Caracas en juicios penales.

Gavidia ha sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos por sus vínculos con la administración de Nicolás Maduro. En 2019, el Departamento del Tesoro de EU lo incluyó en una lista y lo sancionó por presuntamente estar involucrado en conductas corruptas o que socavan la democracia en Venezuela.

Los otros dos hijos de Cilia Flores, Yosser y Yoswal, también fueron sancionados.

Los tres hijos de Cilia Flores, Walter, Yosser y Yoswal, son apodados como ‘Los Chamos’ y fueron señalados por el Departamento de l Tesoro de EU por presunto desvío de dinero a cambio de obtener contratos con el Gobierno de Venezuela, incluido un programa de subsidio de alimentos.

La acusación indica: “Yosser Daniel Gavidia Flores es el segundo hijastro mayor de Maduro y, junto con sus dos hermanos, Walter y Yoswal, recibió sobornos y comisiones ilícitas de Saab a cambio de darle a Saab (Alex Nain Saab Moran) acceso a contratos sobrevaluados con el gobierno venezolano, como el programa CLAP”, según el documento de julio de 2019.

Yoswal Alexander Gavidia Flores es el tercer hijo de Cilia, nacido en 1990. Estudió Comunicación Social en Caracas.

La acusación del Tesoro de EU indica que: “Yoswal Alexander Gavidia Flores es el hijastro menor de Maduro y, junto con sus dos hermanos, Walter y Yosser, recibió sobornos y comisiones ilícitas de Saab a cambio de darle a Saab acceso a contratos sobrevaluados con el gobierno venezolano, como el programa CLAP".

Con información del Departamento del Tesoro de EU, EFE y la Red Global de Venezuela.