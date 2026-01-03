Trump afirma que Maduro y Flores están detenidos en un buque de guerra de EU: ‘Serán llevados a NY’

La madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, luego de que se reportaran ataques militares en Caracas.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró este sábado que Nicolás Maduro su esposa serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores han sido acusados ​​formalmente en el Distrito Sur de Nueva York”, escribió Bondi en un mensaje en la red social X en el que recordó también la imputación amparada por un gran jurado en marzo de 2020 contra Maduro, capturados hoy en un operativo relámpago de las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela.

¿Dónde está el presidente Maduro?

El presidente Donald Trump aseguró este sábado 3 de enero que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores están detenidos en el buque anfibio USS Iwo Jima y están camino a Nueva York para ser procesados por narcotráfico.

“Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro de que les encantó”, aseguró Trump en una entrevista con Fox News esta mañana.

Aunque el mandatario no quiso revelar detalles de la operación de las fuerzas especiales antes de la rueda de prensa que tiene prevista esta mañana, indicó que fue una operación de captura “al detalle”, en la que “lo practicaron todo” e incluso “construyeron una casa igual a la que fueron”, con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escalares por los que tenían que transitar.

Según medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

¿Qué pasó en Venezuela HOY?

Este sábado, el Gobierno venezolano denunció una “gravísima agresión militar” estadounidense en localidades civiles y militares de la capital venezolana y los estados centrales de Miranda, Aragua y La Guaira y ordenó el “despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.

Varias detonaciones se han escuchado la madrugada del sábado en Caracas, La Guaira y Miranda en medio de las tensiones con Estados Unidos que desplegó en agosto buques de guerra y aviones en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas, hecho que Caracas denunció como “amenazas” para propiciar un cambio de régimen.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión contra el Gobierno de Maduro, según informaron fuentes de la Administración estadounidense a CBS News.

Fox News también confirmó que Trump ha ordenado los ataque aéreos contra varios objetivos dentro de Venezuela, con un mayor foco en la zona costera alrededor de La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiquetía y en un área que incluye posibles objetivos militares clave para el régimen de Maduro.

Trump, que anunció la captura de Maduro, advirtió en noviembre de la posibilidad de ataques sobre territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y del Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.

Con información de EFE