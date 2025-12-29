‘Los dejamos fuera de combate’: Trump ‘presume’ ataque contra una ‘gran instalación’ en Venezuela

El presidente Donald Trump ya había dado su aprobación para ataques u operaciones en tierra en Venezuela.

El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos atacó una instalación dentro de Venezuela, una importante escalada en su campaña contra las presuntas operaciones de narcotráfico de Nicolás Maduro.

“Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas”, ‘presumió’ Trump a la prensa este lunes 29 de diciembre.

El ataque dentro de Venezuela es la primera vez que la administración de Donald Trump anuncia un ataque contra un objetivo en tierra, luego de intensificar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro mediante el bombardeo de embarcaciones en la región y un bloqueo para interrumpir las exportaciones de petróleo venezolano.

Trump habló con Maduro “hace muy poco”, pero descartó la conversación por considerarla improductiva. “No sale nada de eso”, se quejó refiriéndose a sus llamadas telefónicas.

Trump confirmó así comentarios que había hecho la semana pasada en una entrevista radial, en la que afirmó que Estados Unidos había atacado un objetivo el día anterior a Navidad.

“Tienen una gran planta, o una gran instalación de donde salen los barcos. Hace dos noches la dejamos fuera de combate. Así que los golpeamos muy duro”, aseguró el mandatario el viernes 26 de diciembre.

Trump había advertido durante semanas que estaba listo para ampliar la campaña militar con ataques a objetivos en tierra.

¿Chevron ‘burla’ bloqueo de EU a Venezuela?

Al menos dos buques fletados por Chevron que recogieron petróleo de Venezuela desde que la administración Trump impuso un bloqueo marítimo parcial, han descargado con éxito sus cargamentos en puertos estadounidenses, según datos revisados ​​por Bloomberg.

Chevron, que posee una licencia estadounidense para perforar y exportar petróleo venezolano, ha finalizado la descarga del buque Searuby y está en proceso de descargar el Canopus Voyager, según el seguimiento de petroleros de Bloomberg.

Un buque llamado Nave Neutrino también descargó crudo venezolano en la costa estadounidense del Golfo de México en los últimos días, según datos de la firma de inteligencia marítima Kpler, aunque no está claro si está fletado por Chevron.

Otros tres buques de Chevron navegan hacia Estados Unidos y parece que descargarán sus productos en los próximos días, según los datos. La petrolera no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.