China defiende a... ¿Nicolás Maduro? Afirma que EU viola la ley por confiscar petroleros en Venezuela

China criticó a Estados Unidos por confiscar petroleros frente a las costas de Venezuela, señalando que apoya a Caracas mientras su confrontación con Washington se intensifica.

“La práctica estadounidense de confiscar arbitrariamente buques de otros países viola gravemente el derecho internacional”, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, en una rueda de prensa habitual en Pekín el lunes.

China se opone a todo aquello que “atente contra la soberanía y la seguridad de otros países, así como a todo acto de unilateralismo o intimidación”, añadió.

El país asiático también se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de la ONU y atente contra la soberanía y la seguridad de otros países; y se opone a toda intimidación unilateral”.

Los comentarios ocurren mientras Estados Unidos persigue un tercer petrolero, intensificando un bloqueo que la administración Trump espera que corte un salvavidas económico vital para el país y aísle al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

¿Cuál es la relación comercial entre China y Venezuela?

La empresa estatal Petróleos de Venezuela SA envía la mayoría de sus cargamentos a China, generalmente a través de intermediarios que utilizan los llamados petroleros de la flota oscura: buques más antiguos de propiedad oscura que transportan petróleo sancionado procedente de Venezuela, así como de Irán y Rusia.

“Venezuela tiene el derecho a desarrollar independientemente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”, dijo Lin, y Beijing apoyó a Caracas en la “defensa de sus propios derechos e intereses legítimos”.

¿Qué se sabe del buque que confiscó EU?

El sábado, la secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, informó de la confiscación del tanquero con bandera panameña Centuries, que según la Casa Blanca, se trataba de un buque con “bandera falsa” parte de “la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista” del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La portavoz adjunta de la Administración, Anna Kelly, insistió en que el navío “transportaba petróleo de (la estatal venezolana) PDVSA, empresa sancionada”, ante los reportes de que el tanquero confiscado no forma parte de la lista de negra de EU.

El pasado 10 de diciembre, Washington incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el crudo que transportaba.

Días después, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense, dentro de la presión que ejerce sobre el Gobierno de Maduro, al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas y que el mandatario trabaja para el Cártel de los Soles.