China y Rusia se alinean con Venezuela: Llaman a consejo de la ONU y esperan que Trump ‘no cometa errores’

China y Rusia expresaron que esperan que la situación entre Estados Unidos y Venezuela no escale a un conflicto mayor.

El Gobierno chino transmitió su “apoyo a la petición de Venezuela de una reunión con carácter de urgencia del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU)” tras el bloqueo anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra el país sudamericano.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró hoy en una rueda de prensa que “se opone a toda intimidación unilateral y apoya a todos los países en la salvaguardia de su soberanía y dignidad nacional”.

Guo aseveró que “Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”.

“La comunidad internacional comprende y apoya la postura de Venezuela en la protección de sus legítimos derechos e intereses”, agregó el vocero.

Venezuela pidió este miércoles una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tras el bloqueo anunciado por Trump, informó la Cancillería en Caracas.

Este miércoles, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, habló por teléfono con su homólogo venezolano, Yván Gil, a quien transmitió el respaldo de China en medio de las crecientes medidas de Estados Unidos contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Trump anunció esta semana el “bloqueo total” contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

En las últimas semanas, Pekín ha condenado las acciones estadounidenses, a las que tacha de “injerencia” en los asuntos internos de Venezuela.

Rusia espera ‘pragmatismo’ de EU con Venezuela

Rusia espera que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muestre pragmatismo respecto a Venezuela y no cometa errores que afectarían a toda la región, afirmó hoy el director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, Alexandr Schetinin.

“Esperamos que en las acciones de la Administración estadounidense se imponga el enfoque pragmático, sobrio, que siempre caracterizó a la Administración Trump, respecto a esta situación”, afirmó el diplomático ruso a la agencia TASS.

Schetinin indicó que “justamente un enfoque pragmático permitirá evitar situaciones que podrían tener consecuencias muy graves para la región, y permitirá evitar errores que luego tendrán que ser enmendados”.

“Confiamos en que el enfoque será precisamente este”, subrayó, al comentar las ultimas declaraciones de Trump sobre Venezuela.

El Gobierno de Estados Unidos, que no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro en Venezuela y lo acusa de liderar el Cartel de los Soles -un supuesto grupo vinculado al narcotráfico-, ha desplegado desde mediados de año una presencia militar en la región con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el líder chavista interpreta como un intento de sacarlo del poder.