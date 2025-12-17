Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 17 de diciembre de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia matutina desde Palacio Nacional este miércoles. (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 17 de diciembre desde Palacio Nacional, donde se espera que la mandataria pronuncie algún comentario sobre el primer discurso de Donald Trump.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 17 de diciembre de 2025?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana