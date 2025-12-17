Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 17 de diciembre de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 17 de diciembre desde Palacio Nacional, donde se espera que la mandataria pronuncie algún comentario sobre el primer discurso de Donald Trump.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 17 de diciembre de 2025?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum envió sus condolencias a los familiares de la tripulación que falleció tras el desplome de un avión privado, cerca del Aeropuerto de Toluca.
- Claudia Sheinbaum informó que Alex Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, fue desvinculado de su cargo en medio de investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, vínculos con empresas con operaciones simuladas y posibles nexos con el crimen organizado.
- Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, comentó que luego de exhibir a las farmacéuticas que no habían cumplido con la entrega de medicamentos, hubo un incremento con el cumplimiento de los contratos.
- Claudia Sheinbaum afirmó que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está atento a las denuncias de Xiomara Castro, presidenta de Honduras, sobre la posibilidad de que ocurra un golpe de Estado, luego de las elecciones que -dijeron- fueron fraudulentas.
- Luego de confirmarse la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió que no puede reivindicarse a Augusto Pinochet ante los comentarios a favor de este último por parte de Kast.
- La mandataria se refirió a la pelea que se registró entre diputadas de Morena y del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Condenó los hechos e hizo un llamado a las y los legisladores para evitar la violencia en los debates.
- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno evalúa los alcances de la orden ejecutiva que firmó su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para catalogar al fentanilo como ‘arma de destrucción masiva’.
- Ante la solicitud del INE para que los Organismos Públicos Locales (OPLEs) no desaparezcan con la nueva reforma electoral que se prepara y cuya discusión y aprobación se prevé para el próximo año, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que estos organismos duplican funciones.
- David Kershenobich, secretario de Salud, afirmó que la variante de la influenza H3N2 subclado K, también apodada como ‘supergripa’, no representa un problema —por ahora— en México.
- A partir de hoy y hasta el 17 de diciembre, el Gobierno Federal realizará 154 sorteos, con tómbola, en diferentes municipios del país para la entrega de las viviendas construidas durante el 2025 por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Fovissste e Infonavit.
- Durante la conferencia del 15 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el Papa León XIV confirmó su visita a México, aunque no hay una fecha estimada de este evento.