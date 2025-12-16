Sorteo de Viviendas del Bienestar: ¿Cuándo se realiza y cuántas casas ‘regala’ el Gobierno de Sheinbaum?

¿Participarás? El Gobierno de Claudia Sheinbaum dio inicio al Sorteo de Viviendas del Bienestar, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, con el que se busca beneficiar a personas que no cuentan con acceso a créditos del Infonavit o FOVISSSTE.

Rodrigo Chávez Contreras, titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), detalló que el programa contruyó 390 mil 973 viviendas, las cuales fueron edificadas por el Infonavit, FOVISSSTE y la propia Conavi.

“Logramos alcanzar la meta de 390 mil 973 viviendas por parte del Infonavit, de FOVISSSTE y, por supuesto, de Conavi”, señaló el funcionario.

Sorteo de viviendas del Bienestar: ¿Cuántas entregará y cuándo concluye el proceso?

El Gobierno de Claudia Sheinbaum tiene previsto entregar al menos 6 mil 401 viviendas en lo que resta del año, hasta completar la meta total de más de 390 mil viviendas.

Es importante destacar que los sorteos se llevarán a cabo dos días, es decir, arrancaron este martes 16 de diciembre y continuarán mañana 17 de diciembre, realizándose en 30 entidades federativas y 147 municipios del país.

En total, se llevarán a cabo 154 sorteos, con el objetivo de seleccionar a las primeras personas beneficiarias, aunque las autoridades aclararon que no serán las únicas en recibir un apoyo.

En uno de los proyectos detallados, se registraron 444 familias, para un desarrollo de 256 viviendas, distribuidas de la siguiente manera:

51 viviendas (20 por ciento) serán destinadas a renta para jóvenes que estudian y trabajan.

serán destinadas a renta para jóvenes que estudian y trabajan. 66 viviendas se asignarán de manera directa a personas adultas mayores y personas con discapacidad.

se asignarán de manera directa a personas adultas mayores y personas con discapacidad. 139 viviendas serán sorteadas entre las familias seleccionadas.

¿Quiénes participan en el sorteo de viviendas del Bienestar 2025?

Chávez Contreras explicó que el programa arrancó con más de 161 mil personas registradas inicialmente, de las cuales se realizó una primera selección para verificar que no fueran derechohabientes del IMSS, Infonavit o FOVISSSTE, así como su situación económica.

El titular de Conavi subrayó que las viviendas que construyó la Comisión están dirigidas exclusivamente a personas que no son derechohabientes de los sistemas tradicionales de vivienda.

“Las viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda son para todos aquellos que no son derechohabientes del Infonavit o del FOVISSSTE”, puntualizó.

Con el arranque de estos sorteos, el Gobierno federal inicia formalmente la asignación de casas del programa Vivienda para el Bienestar, uno de los proyectos sociales prioritarios de la nueva administración.