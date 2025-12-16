Salud descarta que ‘supergripe’ H3N2 sea un problema en México: ‘Tenemos suficientes vacunas’

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este martes 16 de diciembre desde Palacio Nacional.

En las últimas horas, se desarrollaron temas de interés público que podría abordar la mandataria en la ronda de preguntas y respuestas que realiza después de la presentación de información.

¿Vacuna contra la influenza combate a la ‘supergripe’ H3N2? Esto explica Salud

David Kershenobich, secretario de Salud, afirmó que la variante de la influenza H3N2 subclado K, también apodada como ‘supergripa’, no representa un problema —por ahora— en México.

Señaló que en el país existen dosis suficientes para la aplicación de vacunas contra la influenza, las cuales brindan protección frente a esta enfermedad, incluida la ‘supergripa’ que afecta a algunos países.

Recordó que otro de los medicamentos para el tratamiento de la influenza, es el Oseltamivir con el cual cuenta el sistema de Salud mexicano para su surtido en caso de que así lo recete el personal especializado.

“Es una variante que se previene con la vacuna contra la influenza que tenemos disponible en México. No es una variante especial, es una variante que con nuestra queda protegida (...) Esto es un llamado a reforzar la vacunación contra la influenza (...) Nosotros tenemos suficiente vacuna y el abasto suficiente para el tratamiento de la influenza en general. Por lo tanto no representa en este momento ningún problema para el país”, explicó David Kershenobich.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum hoy 15 de diciembre?

Durante la conferencia del 15 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el Papa León XIV confirmó su visita a México, aunque no hay una fecha estimada de este evento.

Comentó que el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para la entrega de agua se basará en la disponibilidad en las presas de los países del norte del país, que en los últimos años enfrentaron una severa sequía y los niveles son mucho más bajos para cumplir con la demanda del presidente Donald Trump.

“No se está dando agua que no tenemos. Se vio cómo atender la solicitud de Estados Unidos desde distintas cuencas”, aclaró sobre la información difundida el viernes 12.

Asistió el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para explicar en qué consiste la aplicación de aranceles a cientos de productos de origen asiático como una medida para la protección de diferentes sectores en México.