Trump consigue pago: ¿Cuánta agua entregará México a Estados Unidos por acuerdo?

Imagen ilustrativa. México entregará la cantidad de agua exigida por Donald Trump tras largas negociaciones entre funcionarios de ambas administraciones. (Cuartoscuro | Archivo)

El Gobierno de México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para la entrega de agua conforme al Tratado de Límites y Aguas de 1944.

Las negociaciones concluyeron la noche del 12 de diciembre, luego de varias propuestas que no convencieron a las partes, en particular a Estados Unidos, que esperaba recibir poco más de 246 millones de metros cúbicos de agua.

¿Cuánta agua entregará México a Estados Unidos tras el acuerdo?

El Gobierno de México se comprometió a entregar el volumen de agua exigido por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió que, de no concretarse el acuerdo, impondría un arancel del 5 por ciento.

En total, México liberará 249.163 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, volumen que comenzará a fluir hacia el norte a partir del lunes 15 de diciembre, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De manera paralela, continuarán las negociaciones sobre las acciones necesarias para cumplir con las obligaciones del Tratado de Límites y Aguas, incluida la reposición del déficit del ciclo hídrico anterior, el cual prevé concluir el 31 de enero de 2026.

México insiste en que cumple el Tratado pese a la sequía

En el comunicado, las autoridades del Gobierno de México sostuvieron que no violaron el Tratado de Aguas y que realizaron entregas adicionales durante un periodo marcado por una sequía extraordinaria que azotó al norte del país.

“México cumple conforme a la disponibilidad real del recurso, sin afectar el derecho humano al agua y la producción de alimentos, y continuará haciéndolo dentro del marco del Tratado y la cooperación binacional”, señaló la SRE.

Las autoridades concluyeron que, en caso de incumplimiento del Tratado de Aguas, cada país puede actuar de manera soberana y conforme a sus intereses nacionales.

Productores advierten riesgos por la entrega de agua a EU

Previo al anuncio del acuerdo entre México y Estados Unidos, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) advirtió que entregar agua, como lo proponía Donald Trump, provocaría “hambre” y un daño económico en seis estados de la frontera norte.

El organismo señaló que dicha medida pondría en riesgo el agua destinada al consumo humano y a la producción agropecuaria.

El CNA indicó que los estados más afectados serían Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, los cuales dependen del recurso hídrico para el abastecimiento básico y las actividades agrícolas.

“Sin lugar a duda (la solicitud de EU) generaría mucha hambre y mucho daño en la zona. Generaría una migración a los Estados Unidos que nadie podría parar”, advirtió Jorge Esteve Recolons, presidente del CNA.