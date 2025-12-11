Donald Trump acentúa presión para que México entregue agua

Donald Trump acusó este lunes a México de violar el Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944, y anunció un arancel de 5% a menos que su vecino del sur libere el líquido “inmediatamente”. [Fotografía. Cuartoscuro]

A pesar de conversaciones programadas entre altos funcionarios de Estados Unidos y México, el presidente Donald Trump intensificó las presiones sobre el gobierno mexicano, a fin de que cumpla de manera inmediata con sus compromisos bajo el Tratado de Límites y Aguas de 1944.

“México debe solucionar su problema de agua y alcantarillado inmediatamente. ¡Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y Estados Unidos!”, escribió Trump en redes sociales, a pesar de conversaciones entre la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y funcionarios mexicanos.

El mandatario estadounidense acompañó su mensaje con un breve video que muestra imágenes de un río de aguas sucias y desperdicios.

“A medida que México continúa enviando millones de galones de aguas residuales sin tratar al río Tijuana, las liberaciones, a menudo masivas, están vinculadas a problemas operativos en la planta de tratamiento primario de aguas residuales de Tijuana, lo que ha creado un peligro para la salud de comunidades como Imperial Beach y Coronado”, dice el narrador.

Trump acusó este lunes a México de violar el Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944, y anunció un arancel de 5% a menos que su vecino del sur libere el líquido “inmediatamente”.

El presidente sostuvo que Estados Unidos necesita que México libere 200 mil acres-pies de agua antes del 31 de diciembre, y el resto debe ser entregado poco después porque –aseguró– “hasta el momento, México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses que merecen esta agua tan necesaria”.

“Es por eso que he autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no se libera, inmediatamente. Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados serán nuestros agricultores. México tiene la obligación de solucionar esto ya”, sentenció Trump.

México debe entregar alrededor de dos mil 158 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos cada cinco años.

Sin embargo, el gobierno federal no pudo dar el agua que le correspondía entre 2022 y 2024 por la intensa sequía que azotó el norte de México. Bajo tal escenario, México puede cubrir el faltante en el siguiente ciclo.

Congresistas republicanos preparan plan legislativo contra México por el agua

En este marco, la congresista republicana de Texas, Mónica de la Cruz, y el demócrata Henry Cuellar presentaron la propuesta de “Ley para Garantizar el Suministro Predecible y Confiable de Agua”, que impone restricciones al gobierno mexicano si no cumple con las entregas a las que está obligado según el Tratado de Aguas de 1944.

En tanto, una legislación espejo fue presentada en el Senado por los republicanos de Texas Ted Cruz y John Cornyn.

Los legisladores sostuvieron que “el gobierno mexicano se ha negado a cumplir con la obligación de realizar entregas de agua según el Tratado de Aguas de 1944”.

Agregaron que la escasez de agua “ha devastado las granjas del sur de Texas, incluso obligando al cierre del último ingenio azucarero”.

La propuesta de ley exige que el secretario de Estado informe anualmente al Congreso si el gobierno mexicano ha suministrado 350 mil acres-pies de agua durante el año calendario anterior, si puede suministrar 1,750,000 acres-pies de agua al final del ciclo quinquenal actual, y las áreas o actividades económicas en México que dependen del agua recibida de Estados Unidos o de los seis afluentes del río Bravo.