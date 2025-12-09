El agua, nueva ‘arma’ comercial de Trump: ¿Cuánta le debe México a EU?

El Tratado de Aguas entre México y EU se remonta a 1944. Sheinbaum destacó que nuestro país también recibe agua del río Colorado.

La disputa entre México y Estados Unidos por el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 tiene una fecha clave: El 31 de diciembre que es el plazo que Donald Trump dio a Claudia Sheinbaum para saldar su deuda.

El adeudo se concentra en el actual ciclo quinquenal del Tratado de Aguas que firmaron ambos países en 1944. Trump planteó que la falta de entregas completas en los últimos años ha dañado a la agricultura y ganadería de Texas.

Desde Washington, el mensaje de Trump se transformó en una nueva amenaza arancelaria, esta vez de 5 por ciento, si México no liquida el volumen pendiente de agua.

Del lado mexicano, el Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que el retraso en la entrega de agua está vinculado a una sequía severa en el norte.

“¿Pero por qué México no la ha entregado? ¿Por gusto? No, porque no había agua, porque fue época de secas. ¿Qué dice el Tratado? Si no entregas agua, entrégala en el siguiente quinquenio”, argumentó la mandataria en su ‘mañanera’ de este martes 9 de diciembre.

¿Qué dice el Tratado de Aguas de 1944 sobre lo que México debe entregar?

De acuerdo con el propio Tratado de Aguas de 1944, México está obligado a entregar a Estados Unidos 2 mil 158 millones de metros cúbicos de agua en un periodo de cinco años, o 431 millones de metros cúbicos de agua cada año de los escurrimientos que llegan al Río Bravo.

México se queda con dos terceras partes y EU con un tercio. Además, nuestro país recibe 1.8 mil millones de metros cúbicos de agua del río Colorado.

El problema es que, según el recuento de ese mismo tratado, México entregó menos agua de lo establecido en cuatro de los cinco años del ciclo actual. Nuestro país solo pudo cumplir con su cuota en el ciclo 2024-2025 cuando mandó 572 millones de metros cúbicos de agua a los estadounidenses.

Debido a estos retrasos, la deuda de agua de México con EU es de mil 67 millones de metros cúbicos de agua.

¿México enviará el agua que Trump exige para Texas?

Sheinbaum dijo que informó a los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas sobre el envío de agua a EU, pero remarcó que el Gobierno también cuidará el abasto doméstico en las ciudades fronterizas.

“Es importante mencionar que hemos tenido un diálogo técnico muy importante con el gobierno de Estados Unidos. Y ante todo, la prioridad que nos ha mencionado la presidenta, es garantizar el abastecimiento de agua a la población de México”, dijo Jesús Heriberto Montes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Representantes de México y EU tienen una junta virtual este martes 9 de diciembre en la que se analizará qué tanta agua puede enviar nuestro país al vecino del norte sin comprometer al pueblo.

“En esa condición estamos en la mejor disposición de cumplir. Y en los siguientes años seguir platicando y seguir trabajando para beneficio de México y para beneficio de Estados Unidos”, puntualizó.