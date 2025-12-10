Trump exige a Sheinbaum resolver contaminación de aguas negras en río de Tijuana: ‘Es un peligro para EU’

Trump pidió a México que resuelva “inmediatamente” el problema con el agua. (Foto: Agencias)

El presidente Donald Trump exigió este miércoles 10 de diciembre a México que resuelva “inmediatamente” el problema con el agua en la frontera porque, dijo, supone una “amenaza” para Estados Unidos.

El republicano escribió este mensaje en su red social Truth Social, tras amenazar el pasado lunes con imponer un arancel del 5 por ciento a México por el supuesto incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, que regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones.

“México debe solucionar su problema de agua y alcantarillado INMEDIATAMENTE. ¡Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y de todo Estados Unidos!”, expresó Trump en su red social.

‘México vierte aguas residuales al río de Tijuana’, acusa EU

Donald Trump compartió un video en el que asegura que México estaría vertiendo aguas residuales no tratadas al río de Tijuana, provocando un “peligro para la salud” en comunidades fronterizas estadounidenses.

Con este mensaje, el republicano aumenta la presión sobre el país vecino en medio de la disputa por el agua en la frontera.

Este martes, ambos Gobiernos tuvieron una reunión telemática para abordar el asunto y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó este miércoles que “confía” en alcanzar un acuerdo.

“Yo confío en que vamos a llegar a un acuerdo. De todas maneras, ¿cómo tiene que actuar el Gobierno de México? Pues cumpliendo con el tratado, pero en la defensa también de los intereses del pueblo de México y de la nación”, afirmó.

Según el tratado de 1944, Estados Unidos debe enviar a México mil 850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año, y México 2 mil 185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

Según Trump, México debe aún debe más de 986.4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años.

El motivo del retraso es una sequía histórica en el norte de México, que ha reducido el nivel de las presas.