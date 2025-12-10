Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 10 de diciembre de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 10 de diciembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la solicitud de la defensa de Ismael ‘El Mayo’ Zambada para retrasar la sentencia del capo por 90 días.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 10 de diciembre?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- El secretario de Seguridad explicó por qué quedó descartado el delito de terrorismo tras la explosión del coche bomba en Coahuayana, Michoacán.
- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió a Altagracia Gómez después de que se reportó un supuesto conflicto de interés por un contrato millonario que recibió la empresa Minsa, propiedad de la empresaria, por parte del gobierno federal.
- Omar García Harfuch comentó que el gobierno de México no tiene información sobre el caso del exagente de la DEA que presuntamente ayudó a lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, reconoció que México adeuda mil millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, como acusó el presidente Donald Trump el 8 de noviembre. Sin embargo, señaló que la deuda se debe a la sequía extrema que afectó a los estados fronterizos que deben entregar parte del agua al país vecino.
- El general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, no pudo confirmar la detención de presuntos miembros del crimen organizado del lado de México, que habrían realizado doce ataques contra fuerzas del Ejército de Guatemala.
- Omar García Harfuch dijo que para el primer trimestre de 2026, bloquearán la señal 27 prisiones, luego que se detectara que desde estos puntos se realizan hasta el 56 por ciento de las extorsiones a la población.
- García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre los resultados que tuvieron las autoridades durante noviembre sobre el crimen organizado.
- Marcela Figueroa, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que en lo que va del año la administración de Claudia Sheinbaum logró reducir los homicidios -y por segundo mes consecutivo- que esta se mantenga en un 37 por ciento, ello se traduce a 32 hechos violentos menos.
- En la conferencia de prensa del lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció más detalles sobre el primer encuentro entre los tres mandatarios durante el sorteo de la FIFA por la Copa del Mundo 2026 que tuvo lugar el 5 de diciembre.