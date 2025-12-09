Trump, abierto a ataques contra México similares a los lanzados a lanchas de Venezuela: ¡Claro que sí!

Donald Trump responsabilizó a México del tráfico de fentanilo que, aseguró, mata a miles de estadounidenses.

Tenso cierre de año entre México y Donald Trump: El presidente de EU se dijo abierto a lanzar operaciones militares contra México similares a los ataques contra lanchas de presuntos narcotraficantes venezolanos.

El presidente de EU habló en entrevista con la periodista Dasha Burns de Politico, quien destacó que Venezuela no figura entre los principales proveedores de fentanilo, una droga a la que la administración de Trump ha ‘declarado la guerra’.

“¿Consideraría hacer algo similar con México y Colombia que son aún más responsables por el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos?“ se le preguntó a Trump, a lo que el presidente contestó ”Claro que lo haría".

Sheinbaum critica ataques de EU a lanchas de Venezuela: ¿Qué ha dicho?

La administración de Trump fue criticada por su estrategia de ataques a lanchas que presuntamente llevan drogas desde Venezuela a EU. Una de las voces en contra de la estrategia fue la de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nosotros no estamos de acuerdo. Hay leyes internacionales de cómo tienen que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal o armas en aguas internacionales y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos", destacó en su ‘mañanera’ del 23 de octubre pasado.

La Secretaría de Marina intervino, pero para salvar a posible sobrevivientes de un ataque “por razones humanitarias”. El bombardeo en cuestión ocurrió a finales de octubre, a 800 kilómetros al sur de Acapulco, pero el operativo no produjo ningún rescate.

Días después, Sheinbaum reveló un acuerdo con el Gobierno de EU para que la Secretaría de Marina intercepte lanchas sospechosas de llevar drogas si estas se encuentran cerca de las costas de México o en aguas internacionales.

“Ese es el primer acuerdo, es decir, que siga trabajando Secretaría de Marina si hay información que viene de agencias de los Estados Unidos o del propio Comando Sur, para que sea la Marina mexicana quien intercepte estas embarcaciones”, dijo en noviembre.

Trump amenaza con atacar a cárteles: ¿Cuál fue la respuesta de México?

El presidente de EU adoptó una estrategia agresiva contra los grupos del crimen organizado de México, empezando por declarar como organizaciones terroristas a:

Cártel de Sinaloa.

Cártel Jalisco Nueva Generación.

Nueva Familia Michoacana.

Cárteles Unidos.

Cártel del Noreste.

Cártel del Golfo.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Donald Trump, advirtió a los líderes de los cárteles mexicanos que serán cazados como alguna vez EU persiguió a Al-Qaeda, implicando así posible operativos en nuestro país.

“Nosotros no estamos de acuerdo nunca con una intervención e injerencismo de los países. Nuestra convicción es siempre la defensa de nuestra soberanía”, fue la respuesta de Sheinbaum al Gobierno de Trump.