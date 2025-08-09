Gobierno de Trump presume cifra récord en decomiso de fentanilo: Aumenta 25% en 200 días de mandato

El decomiso de fentanilo subió 25 por ciento en Estados Unidos; nivel récord en primeros 200 días de Trump. (EFE)

El decomiso de fentanilo en Estados Unidos subió un 25 por ciento interanual a un nivel récord en los primeros 200 días de la actual administración del presidente Donald Trump, aseguró este sábado el director del FBI, Kash Patel, quien añadió que trabajará con las Fuerzas Armadas para elevar las incautaciones.

El funcionario reportó que se confiscaron mil 500 kilogramos de esta droga sintética desde que Trump asumió la presidencia el 20 de enero hasta la fecha, lo que equivale, según sus cálculos, a suficientes dosis letales para matar a más de 113.8 millones de estadounidenses.

“Los decomisos hasta la fecha incrementaron un 25 por ciento frente al mismo periodo del año pasado, más que nunca. Esperamos trabajar con nuestros socios, el secretario de Defensa (Pete Hegseth) y el DoD (Departamento de Defensa), para conseguir incluso más”, señaló Patel en sus redes sociales.

Agradece a Donald Trump por directriz para utilizar las fuerzas militares contra el narco

El director del FBI agradeció a Trump por “las nuevas autoridades”, luego de que el presidente defendiera este viernes el envío de tropas contra los cárteles del narcotráfico en América Latina, una maniobra que ampliaría su guerra contra el fentanilo, droga que, según Washington, estas agrupaciones criminales elaboran con precursores químicos provenientes de China.

El mandatario reconoció que “libran un juego difícil”, pero no dio más detalles del operativo, horas después de que The New York Times publicara en exclusiva que ya firmó una orden secreta instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los cárteles, de acuerdo con fuentes familiarizadas.

El director del FBI, quien no aclaró cómo cooperará el Departamento de Defensa en esta estrategia, también reportó el arresto de más de mil 600 personas por “crímenes violentos contra los niños”, incluyendo 270 arrestos por tráfico humano.

Trump responsabiliza a los cárteles, en particular a los de México, por las muertes de consumidores en Estados Unidos. En 2024, último año del mandato de Joe Biden, se registraron 80 mil 400 decesos por sobredosis, aunque fue una reducción del 27 por ciento respecto al año anterior y el nivel más bajo desde 2019.

En el territorio mexicano, las autoridades nacionales hacen lo propio con la operación frontera, que se puso en marcha en febrero de 2025. Según información oficial, a la fecha se decomisaron en diferentes puntos de la frontera 55 mi 28 kilogramos de droga, de los cuales 311.89 fueron.