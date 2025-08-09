Secretario de Defensa de EU promueve idea de pastor que pide eliminar derecho al voto a las mujeres

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, republicó un video de un pastor que pide quitar el derecho a la mujer a votar. (AP)

El hombre que supervisa al ejército de Estados Unidos volvió a publicar un video sobre una iglesia nacionalista cristiana en el que varios pastores afirmaban que las mujeres ya no deberían tener derecho a votar.

La publicación, hecha el jueves 7 de agosto por la noche en la red social X por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, muestra su personal conexión con un pastor nacionalista cristiano que sostiene opiniones extremas sobre el papel de la religión y de las mujeres.

En el mensaje, Hegseth comentó sobre un informe de casi siete minutos de CNN que analiza a Doug Wilson, cofundador de las Iglesias Evangélicas Reformadas en Comunión (CREC).

El reportaje presentaba a un pastor de la iglesia de Wilson, que pide se elimine el derecho al voto de las mujeres en la Constitución, y a otro pastor que asegura que, en su mundo ideal, la gente votaría como hogares. También incluía el testimonio de una feligresa que decía someterse a su esposo.

“Todo de Cristo para toda la vida”, escribió el jefe del Pentágono en su publicación, que acompañaba el video.

¿Cuál es la cercanía entre Pete Hegseth y la religión?

La publicación de Hegseth recibió más de 14 mil “me gusta” y fue compartida más de 2 mil veces en X. Algunos usuarios estuvieron de acuerdo con los pastores del video, mientras que otros expresaron alarma ante el hecho de que el secretario de Defensa promoviera ideas nacionalistas cristianas.

Doug Pagitt, pastor y director general de la organización evangélica progresista Vote Common Good, dijo que las ideas mostradas en el video son opiniones que “pequeños grupos marginales de cristianos mantienen” y expresó que resultaba “muy perturbador” que Hegseth las amplificara.

El principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo a The Associated Press el viernes que Hegseth es “un orgulloso miembro de una iglesia” afiliada a las CREC y que “valora profundamente muchos de los escritos y enseñanzas del señor Wilson”.

En mayo, Hegseth invitó a su pastor personal, Brooks Potteiger, al Pentágono para encabezar el primero de varios servicios de oración cristiana realizados dentro del edificio gubernamental durante el horario laboral. Empleados del Departamento de Defensa y miembros del servicio informaron que recibieron invitaciones al evento en sus correos electrónicos oficiales.

“Me gustaría ver a la nación ser una nación cristiana, y me gustaría ver al mundo ser un mundo cristiano”, dijo Wilson en el informe de CNN.