Maduro le abre investigación a Trump: Analizará ‘asesinatos extrajudiciales’ tras bombardeos a lanchas

La Asamblea de Venezuela iniciará una investigación a las presuntas “ejecuciones extrajudiciales” de venezolanos en los bombardeos militares que inició Estados Unidos hace tres meses en contra de embarcaciones que supuestamente transportaban droga en el Caribe.

El presidente de la Asamblea y cercano colaborador del presidente Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, anunció el domingo después de reunirse con familiares de las víctimas, que se conformará una comisión de diputados para investigar “los graves hechos que condujeron al asesinato de venezolanos en aguas del mar Caribe”.

Es la primera vez desde el inicio de las operaciones estadounidenses que el oficialismo anuncia públicamente un encuentro con familiares de los fallecidos.

Estados Unidos desplegó desde agosto a fuerzas navales en el Caribe para combatir al narcotráfico en la región, de acuerdo con el gobierno del presidente Donald Trump. A partir de septiembre inició con una serie de bombardeos contra pequeñas lanchas que, aseguró, partieron desde Venezuela con drogas a bordo. Más de 80 personas han sido asesinadas en los ataques.

El ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, señaló entonces que las autoridades ya investigaban el primer ataque, pero desde entonces no ha proporcionado detalles de la pesquisa.

Rodríguez precisó que la fiscalía venezolana también tomará parte en la investigación sobre “los crímenes que se han cometido contra venezolanos y latinoamericanos en la región del Caribe”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro aseguró que también existen víctimas colombianas, uniéndose a la condena por la presencia militar estadounidense en la región.

Las acciones de Washington han intensificado la presión de Trump sobre Maduro, al que acusa de liderar una supuesta organización narcoterrorista, el Cártel de los Soles. Mientras, Caracas afirma que las acusaciones son falsas y las acciones de Trump son con el objetivo de “apoderarse” de su petróleo y sacar a Maduro del poder.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtió recientemente sobre el riesgo de sobrevolar el espacio aéreo venezolano, lo que obligó a varias aerolíneas a suspender sus operaciones.

Trump dijo la víspera que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela debería considerarse “cerrado en su totalidad”, lo que Caracas calificó como una “amenaza colonialista”.