Ve pidiendo permiso en el ‘jale’: Servicio del Metro amplía sus horarios para el México vs. Chequia

La medida se aplicará el miércoles 24 de junio, día en que México enfrentará a Chequia a las 19:00 horas en el estadio sede de la capital del país.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ampliará su horario de servicio hasta la 1:00 de la madrugada del jueves 25 de junio con motivo del partido entre la Selección Mexicana y la República Checa, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.

El anuncio fue realizado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, durante la reinauguración de cuatro estaciones rehabilitadas de la Línea 2: Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales.

“Vamos a informar que el Metro, como siempre, nuestro glorioso Metro, va a ampliar su horario el miércoles, hasta la 1:00 hora de la mañana. Justamente, porque seguramente vamos a festejar a la Selección Mexicana”, expresó la mandataria capitalina.

La medida se aplicará el miércoles 24 de junio, día en que México enfrentará a Chequia a las 19:00 horas en el estadio sede de la capital del país. El encuentro definirá las posiciones finales del Grupo A, integrado también por Corea del Sur y Sudáfrica.

La decisión se tomó luego de que, tras la victoria de México sobre Corea del Sur, miles de aficionados ya no pudieran utilizar el Metro. (X: @MetroCDMX)

¿Por qué se extenderá el horario del Metro?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la ampliación del servicio busca facilitar el traslado de los aficionados que asistan al partido, a las distintas zonas de convivencia instaladas en la ciudad, así como a quienes participen en las celebraciones posteriores al encuentro.

El horario especial contempla la apertura habitual del Metro a las 5:00 de la mañana del miércoles y el cierre a la 1:00 de la madrugada del jueves, dos horas después de la conclusión regular del servicio.

La decisión se tomó luego de que, tras la victoria de México sobre Corea del Sur, miles de aficionados se congregaran en distintos puntos de la ciudad, especialmente en el Ángel de la Independencia, lo que generó inconformidad entre usuarios que ya no pudieron utilizar el Metro al haber concluido operaciones a la medianoche.

Además, en redes sociales circularon videos en los que se observa a grupos de aficionados intentando ingresar por la fuerza a estaciones cerradas, situación que las autoridades buscan evitar con la extensión del horario durante la jornada mundialista.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido México vs. Chequia del Mundial 2026?

El partido entre México y Chequia corresponde a la tercera jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Partido : México vs. Chequia

: México vs. Chequia Fecha : Miércoles 24 de junio de 2026

: Miércoles 24 de junio de 2026 Hora : 7:00 pm (tiempo del centro de México)

: 7:00 pm (tiempo del centro de México) Estadio : Ciudad de México

: Ciudad de México Fase: Jornada 3 del Grupo A

Dónde ver México vs. Chequia en vivo:

Canal 5

Azteca 7

TUDN

ViX

Nu9ve

Azteca Deportes

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