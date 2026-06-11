Mundial 2026 en CDMX: Motociclistas ‘se ponen las pilas’ y ofrecen viajes a Metro Allende por 120 pesos

Motociclistas ofrecieron viajes de Bellas Artes al Metro Allende de la CDMX. (Cuartoscuro).

Pese a que el director del Metro, Adrián Rubalcava, afirmó que la Línea 2 del Metro estaría lista el jueves 11 de junio, cuando inicia el Mundial 2026, las primeras horas de este día se reportó el cierre de las estaciones Hidalgo, Bellas Artes, Zócalo, Pino Suárez, Allende y Chabacano.

Ante este panorama y para aprovechar la afluencia de personas que se dirigían al sur, al Estadio Ciudad de México, moticiclistas comenzaron a ofrecer viajes de Metro Revolución a Allende, por 120 pesos.

En videos difundidos en redes sociales se escucha a personas gritar ‘Servicio de moto’, ‘¿para dónde va?’.

Mundial 2026: ¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México?

Si eres aficionado de la selección nacional y planeas asisitir al Estadio Ciudad de México, te tenemos una mala noticia, ya que no podrás ir en auto porque no hay estacionamiento.

Las alternativas para llevar al sur de la CDMX son el transporte público. Toma nota para que ‘no le pierdas’.

Además, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad de la CDMX, habrá calles con cierre parcial y otras con cierre total.

Estas son las calles con cierre total, que serán vialidades completamente peatonales:

San Gabriel - Santa Úrsula

San Benjamín - Santa Úrsula

San Cástulo - Santa Úrsula

San Celso - Santa Úrsula

San León - Santa Úrsula

Santo Tomás - San Alejandro

Santo Tomás - San Jorge

Una buena noticia es que la CDMX implementó un sistema de transporte para quienes asistirán a los partidos.

Los camiones llegarán a Santa Úrsula, Santo Tomás, así como a Huipulco. Estos son los puntos de donde saldrán:

Bellas Artes

CETRAM Chapultepec

Ángel de la Independencia

Palacio de los Deportes

Estadio Olímpico Universitario

Parque México (CETRAM Huipulco)

San Jerónimo (CETRAM Huipulco)

Para quienes quieran disfrutar un poco más de la ciudad a pie, se habilitaron 7 rutas semipeatonales: