CNTE ‘reta’ a Sheinbaum en pleno Mundial: ‘Dejamos el incremento del salario si abroga la ley del ISSSTE’

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arriban a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ‘retó’ al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum al decir que dejarán de lado el aumento al salario si se abroga la Ley del ISSSTE.

“La pelea en estos momentos no es por el incremento de un salario incluso retamos y dejamos de lado el incremento del salario si se cumple con el compromiso hecho por la presidenta en campaña que fue abrogar la Ley del ISSSTE”, dijo el maestro Pedro Hernández, secretario de la sección 9 de la CNTE CDMX, en entrevista con Azucena Uresti.

Pedro Hernández agregó que se trata de un problema de fondo que no ha sido resuelto en los últimos gobiernos debido a que no se enfocan en cuál será el futuro para la vejez de los jubilados.

“Nosotros planteamos un diálogo directo con la presidenta, no para tomarnos una foto con ella porque para nosotros como jefa del Ejecutivo debe mantener la voluntad de un diálogo con la coordinadora”, agregó el maestro.

¿Qué propone la CNTE al Gobierno de Sheinbaum?

Los integrantes de la CNTE criticaron que desde hace meses no recibieron atención del Gobierno de la presidenta Sheinbaum a pesar de las solicitudes hechas por el magisterio.

“Lo que planteamos es establecer un diálogo verdadero que nos ayude a solucionar las demandas planteadas porque llevábamos quince meses sin una atención, apenas nos atendieron”, dijo.

El maestro Pedro Hernández explicó que la intención de hablar con la presidenta es para exponerle sus demandas y trazar una ruta que les clarifique cómo quedaría el sistema de pensiones para los trabajadores del Estado.

“Morena no ha cumplido con la responsabilidad de legislar a favor del pueblo, la mayoría que presumen debería de utilizarse para legislar para el pueblo. Hay muchos temas que ignoran, hacen a un lado y los privilegian”, apuntó el maestro.

CNTE ‘cerca’ el Estadio Ciudad de México en inauguración del Mundial

En plena inauguración del Mundial 2026 la CNTE rechazó las propuestas del Gobierno de México y reanudaron sus manifestaciones con dirección al Estadio Ciudad de México donde se realiza el partido inaugural.

Desde las 8:00 horas, los maestros salieron desde Taxqueña hacia el Estadio por lo que fue posible abrir el FIFA Fan Fest CDMX en el Zócalo capitalino para los miles de aficionados que se dieron cita.

A las protestas de la CNTE se sumaron colectivos de madres buscadoras quienes fueron encapsuladas antes de llegar al Estadio Ciudad de México.

Mientras que también se unirían transportistas quienes se enfrentaron con una valla de grúas y muros de concreto instalados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para impedirles el paso a la justa mundialista.