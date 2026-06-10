CNTE y obras en CDMX ‘tiran’ ventas de restaurantes en 90%: ‘El problema es llegar vivos financieramente’

Los cierres viales por obras inconclusas del Gobierno de CDMX, combinado con las marchas y plantones de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), ponen en jaque al sector restaurantero.

Por esta razón, algunos negocios reportan disminuciones que alcanzan hasta el 90 por ciento de sus ingresos habituales, alertó la Consultoria Gastronómica y Hotelera Integral (Congahin).

“Para miles de restaurantes ubicados en el Centro Histórico, sobre Calzada de Tlalpan y en corredores afectados por bloqueos y obras, el problema no es cuánto dejará el Mundial. El problema es llegar vivos financieramente para poder aprovecharlo cuando finalmente comience esperando que las expectativas se cumplan”, señaló Eduardo Mercado Peña, CEO de Congahin.

Antes de la derrama económica prometida, agregó, restaurantes, cafeterías, fondas, taquerías y pequeños comercios están absorbiendo los costos de una CDMX que está viviendo en medio de un caos incentivado por un gobierno que parece superado por los plantones, cierres viales y obras públicas inconclusas.

‘Clientes no llegan, reservaciones se cancelan’, acusan restauranteros en CDMX por marchas de la CNTE

De acuerdo con el especialista en negocios gastronómicos, el daño es inmediato, debido a que los clientes en CDMX no llegan, las reservaciones se cancelan, el tráfico peatonal disminuye y los repartidores enfrentan retrasos en sus operaciones.

“A diferencia de otros negocios, un restaurante no puede recuperar fácilmente las ventas perdidas de un desayuno, una comida o una cena que nunca ocurrieron. Asimismo, las pérdidas por desechar insumos caducos son muy altas”, explicó.

El problema, acotó, es que la ecuación financiera de un restaurante no se detiene cuando desaparecen los clientes.

Por ejemplo, la renta sigue corriendo, la nómina debe pagarse, los impuestos vencen y los proveedores exigen cumplimiento. Muchos establecimientos han tenido que operar durante meses con ventas reducidas mientras esperan que las obras concluyan y la movilidad regrese a la normalidad.

La Congahin recordó que el desplome de la afluencia de clientes para los restaurantes comenzó desde “la fallida” construcción de una ciclovía que nadie ocupa ,la cual eliminó dos carriles de la importante avenida generando más tráfico y contaminación.

Además de la construcción del parque elevado peatonal, la remodelación de estaciones del Metro, la rehabilitación de vialidades, la pintura de corredores urbanos y diversas intervenciones complementarias de cara al Mundial que arranca este jueves.