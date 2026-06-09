‘Deja de gentrificar’: Gobierno de CDMX advierte que airbnb en trajinera de Xochimilco no tiene permisos

La trajinera que ofrecía un servicio de alojamiento tipo Airbnb en los canales de Xochimilco operaba sin permiso.

Las autoridades de la Ciudad de México prohibieron que un servicio tipo Airbnb llamado Akali Pernocta, que ofrece alojamiento flotante en la zona lacustre de Xochimilco, hábitat del ajolote mexicano, siga operando debido a falta de permisos.

Tras la difusión del servicio, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México informó que el establecimiento “no cuenta con autorización alguna para la operación de dicho servicio a bordo de una embarcación adaptada dentro del Área Natural Protegida (ANP) Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”.

A través de un comunicado, aclaró que la zona en cuestión forma parte de un ecosistema prioritario, protegido por decreto desde el 8 de diciembre de 2006 y regulado por un Programa de Manejo vigente desde el 26 de febrero de 2018.

Este decreto delimita los usos permitidos y prohíbe expresamente las actividades que puedan afectar la biodiversidad, los servicios ambientales y el patrimonio agroecológico de Xochimilco.

El territorio de Xochimilco está reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad, y como Humedal de Importancia Internacional.

Conforme al Programa de Manejo, toda actividad u obra dentro del Área requiere autorización expresa de la Secretaría (Regla 39), misma que no ha sido otorgada para este servicio.

El propio instrumento prohíbe de manera expresa, en la zona donde se ubica la embarcación, el cambio de uso de suelo y el establecimiento de construcciones e instalaciones con fines habitacionales, así como el vertido de aguas negras o descargas al interior del Área (Regla 108, fracciones I, XIV y XVI), y cualquier forma de uso distinta a su régimen (Regla 108, fracción XXI).

De igual forma, la Matriz de Manejo para la Zonificación clasifica como actividades prohibidas la prestación de servicios turísticos, los albergues y las construcciones con fines habitacionales en las zonas Chinampera y Agrícola de Temporal, de Protección y de Restauración Ecológica.

Por ello, el servicio difundido resulta incompatible con los usos permitidos dentro del Área Natural Protegida.

“La operación de un alojamiento de esta naturaleza puede generar afectaciones al equilibrio ecológico, entre ellas la contaminación de los canales y humedales, el deterioro de las estructuras chinamperas y la perturbación de la fauna silvestre, comprometiendo el modo de vida de las comunidades que habitan y resguardan este territorio”, añadió la Sedema.

Trajineras Trajineras en Xochimilco. (Cuartoscuro: Edgar Negrete Lira)

La dependencia capitalina subrayó que vela por la permanencia “de los usos tradicionales que dan identidad a Xochimilco, como la agricultura chinampera y la navegación recreativa, y dará seguimiento puntual al cumplimiento de la normativa que rige el Área Natural Protegida”.

Turismo amenaza hábitat de los ajolotes

El turismo no regulado es una de las causas que ponen en riesgo el hábitat de los ajolotes endémicos de Xochimilco.

Xochimilco recibe aproximadamente 1.2 millones de visitantes al año, entre turistas nacionales y extranjeros, según estadísticas del Congreso de la Ciudad de México.

Hay un impacto marcado por este fenómeno: “La generación de residuos sólidos, latas, bolsas, unicel, etc., (...) La gente no tiene conciencia de que esta es un área natural protegida; para ellos es un parque de diversiones”, señaló para El Financiero José Antonio Ocampo, doctor en Ciencias Marinas y director del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El investigador, dedicado a la conservación del ajolote, hizo un llamado a cuidar el ecosistema de Xochimilco.

“Este lugar es un regulador del clima: Sirve en las temporadas de lluvias para que no tengas inundaciones, pues hay vasos reguladores; la provisión de alimentos que ahorita ya se está perdiendo; como proveedor de oxígeno, mejora la calidad del aire (...) Si los canales y los lagos se secan, se calcula que la temperatura promedio de la Ciudad de México podrá subir poco más de tres grados”, advirtió.

-Con información de Quadratín.