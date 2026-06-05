Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 5 de junio: Síguela aquí EN VIVO

La mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este viernes 4 de junio promete mantener la fiebre mundialista.

El gobierno federal presenta los últimos detalles de cara al inicio del Mundial 2026 el próximo 11 de junio. En medio de una latente amenaza por parte de productores del campo y los maestros de la CNTE de boicotear el evento por falta de acuerdos con las autoridades.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum, que encabeza desde Palacio Nacional, a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 4 de junio?

La mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a varios temas de interés nacional. En particular, defendió el apoyo que brindó el expresidente Andrés Manuel López Obrador a través de una carta.

También reconoció los comentarios de Markwayne Mullin, secretario de Seguridad de Estados Unidos, quien reconoció la cooperación del gobierno de Sheinbaum, contrario a la administración de su antecesor.

También aclaró por qué no se decretará un día no laboral el 11 de junio, cuando se inaugure el Mundial 2026, para todas las personas trabajadoras de México.

Recordó que, a nivel educativo, dependerá de cada entidad si declara la nulidad de las actividades para esa fecha.