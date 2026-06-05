Lo que no depende de ti — pero decide tu futuro

Hace algunos años, un director general me llamó emocionado: “Acabo de identificar una oportunidad enorme. El gobierno acaba de abrir una licitación en exactamente nuestra área.” Le pregunté si tenían experiencia en licitaciones públicas. “No.” ¿Contactos en el sector? “Tampoco.” ¿Capacidad financiera para los plazos de pago del gobierno? Silencio.

Lo que había identificado no era una oportunidad. Era una noticia.

“No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio.”

— Charles Darwin

El diagnóstico externo examina lo que ocurre fuera de la organización: las oportunidades y amenazas que viven en el entorno — en el mercado, en la economía, en la tecnología, en la política, en la sociedad. A diferencia de las fortalezas y debilidades, que son internas, estas fuerzas no dependen de nosotros. No las controlamos. Pero sí podemos leerlas, anticiparlas y decidir cómo responder.

Y aquí está la distinción más importante — y más ignorada — del diagnóstico externo: un hecho externo se convierte en oportunidad real si, y solo si, la organización tiene las capacidades para aprovecharlo. O puede desarrollarlas o adquirirlas en tiempo razonable. De lo contrario, no es una oportunidad: es simplemente una noticia interesante que le conviene a otro.

El auge del comercio digital fue una oportunidad para quienes tenían infraestructura logística, talento tecnológico y cultura de servicio para capitalizarlo. Para los que no, fue la llegada de competidores nuevos. El mismo hecho externo. Dos realidades completamente distintas según las capacidades internas de cada quien.

Las oportunidades son condiciones del entorno que podrían beneficiar a la organización. Tendencias demográficas, cambios regulatorios, nuevas tecnologías, necesidades sociales no atendidas, transformaciones en los hábitos del mercado. Para identificarlas bien conviene preguntarse: ¿qué está cambiando en el entorno que podría jugar a nuestro favor? ¿Qué necesidades existen que aún no están bien atendidas?

Las amenazas son fuerzas externas que pueden afectar negativamente a la organización si no se anticipan o mitigan. Competidores nuevos, disrupciones tecnológicas, cambios en regulación, tendencias que dejan obsoleto un modelo. La pregunta incómoda aquí es: ¿qué podría hacernos irrelevantes en cinco años? Pocas organizaciones se la hacen con la seriedad que merece.

“El entorno no avisa cuando cambia de opinión sobre ti.”

— C.R.G.

Hay un tercer elemento que pertenece al diagnóstico externo y que con frecuencia se trata como decoración: la Responsabilidad Social. Especialmente en organizaciones de gobierno — pero no solo en ellas — la responsabilidad social no es una campaña de imagen ni un reporte anual. Es un factor estratégico real: la sociedad evalúa, cada vez con más exigencia, si las organizaciones contribuyen genuinamente al bien común o simplemente lo simulan. Las que lo simulan pierden legitimidad. Y sin legitimidad, la estrategia más brillante no se sostiene.

Para hacer este diagnóstico bien, conviene explorar al menos cuatro dimensiones del entorno: tendencias políticas y regulatorias — ¿qué cambios de política o regulación se avecinan?; tendencias sociales — ¿cómo están cambiando los valores y expectativas de las personas a las que servimos?; tendencias tecnológicas — ¿qué tecnologías emergentes pueden transformar nuestro modelo?; y tendencias económicas — ¿qué ciclos o shocks macroeconómicos debemos anticipar?

El diagnóstico externo honesto no garantiza que la estrategia salga bien. Pero el que no lo hace está tomando decisiones con los ojos cerrados en un entorno que se mueve. Y eso, con el tiempo, suele tener consecuencias.

La buena noticia es que el entorno les da señales a todos por igual.

La mala noticia es que muy pocos las leen antes de que sea demasiado tarde.

Y los que sí las leen a tiempo generalmente no lo mencionan en sus presentaciones. Lo guardan para sus decisiones.

Puntos de reflexión